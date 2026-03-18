Slušaj vest

Trojica državljana Srbije otela su kanadskog milionera (33) koji se bavi kriptovalutama u najprometnijoj ulici u Madridu! Kako prenose španski mediji, zahvaljujući brzoj reakciji građana i policije, dvojica otmičara su uhapšena, a biznismen oslobođen.

Filmska scena odigrala se, kako prenose mediji, u ponedeljak oko 23 sata. Trojica Srba sačekala su biznismena ispred jednog restorana, poprskala ga biber sprejom, naterali da uđe u kombi i odjurili.

- Sve se dogodilo u jednoj od najprometnijih ulica, u kojoj se nalaze najpoznatiji restorani i barovi. Kanađanin je izlazio iz restorana čiji je vlasnik poznati američki bokser Dani Garsija, kada su ga zaskočila i savladala trojica muškaraca. Brutalno su ga udarali pre nego što su ga naterali da uđe u kombi - ispričali su navodno očevici.

Ulica je u trenutku otmice, kako navode, bila prepuna ljudi. Nekoliko svedoka odmah je pozvalo policiju, koja je brzom reakcijom locirala kombi.

- Dvojica otmičara odmah su uhapšena, ali je treći uspeo da pobegne - navode oni.

Španska policija Foto: Shutterstock

Biznismen, koji radi sa kriptovalutama, kako prenose mediji, tokom potere za otmičarima ostao je sam u kombiju.

Kanađanin je uspeo da se odveže, pošto su ga kidnaperi vezali, pozove taksi i odvezen je u bolnicu La Prinsesa, gde je primljen zbog teških povreda koje je zadobio tokom otmice, ali i toga što su ga naterali da popije nepoznate lekove, koje su poneli sa sobom, najverovatnije kako bi ga omamili.

- U kombiju je pronađeno i vatreno oružje. Prvi rezultati istrage pokazuju da su otmičari nameravali da odvezu biznismena u Petrer u Alikanteru, jer su tu lokaciju uneli u GPS mapu kombija - navode španski mediji.

Dvojica uhapšenih su, kako navode, starosti 33 i 45 godina, i nemaju dosije.

- Namera im je, kako se sumnja, bila da nateraju Kanađanina da im da lozinke kako bi mu ukrali bogatstvo u kriptovalutama, ali su pokušali da mu otmu i sat koji je nosio, vredan 100.000 evra - otkrivaju mediji.

Tragaju za trećim čovekom

Njihovi izvori otkrivaju i da se sumnja da su muškarca pratili otkako je napustio Barselonu i otišao u Madrid. Navodno, u Madridu je imao poslovni sastanak vezano za virtuelnu valutu.

- Srbi su iznajmili kombi koji su koristili. Takođe su promenili registarske tablice u tablice sličnog modela kako bi izbegli da im bilo ko uđe u trag - navode oni.