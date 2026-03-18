Državljanka Srbije (54) optužena je u Puli za krivična dela prevara i pranje novca.

Prema onome što su otkrili pulski istražitelji, a potom i Opšinsko državno tužilaštvo u Puli, ona je u julu i avgustu 2024. godine na području Rovinja na vrlo perfidan način kršila zakon i obmanjivala.

Odabranoj žrtvi se, naime, predstavila da je mornar koji se trenutno nalazi na jednom velikom brodu te da je u nevolji pa joj je potreban novac. Pritom žrtva nije ni pomišljala da bi mogla biti prevarena, već je uplatila "mornaru" ukupno 60.490 evra.