U beogradskom naselju Dorćol jutros je izbio požar u stanu na trećem spratu zgrade, na uglu Ulica cara Uroša i Visokog Stevana.

Prema prvim informacijama Kurira, na lice mesta brzo su stigle ekipe vatrogasaca i Hitne pomoći, koje su reagovale kako bi lokalizovale vatru i zbrinule ugrožene stanare.

Požar na Dorćolu Foto: Kurir

- Jedan stanar se nagutao dima i ukazana mu je medicinska pomoć - kaže izvor Kurira.

Vatrogasci su uspeli da stave požar pod kontrolu, a za sada nema informacija o materijalnoj šteti ili težim povredama.

Uzrok izbijanja požara još uvek nije poznat, a nadležne službe utvrđuju sve okolnosti ovog incidenta.

