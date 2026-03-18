Brzom intervencijom sprečena veća tragedija, istraga o uzroku u toku
POŽAR NA DORĆOLU, JEDAN STANAR ZATRAŽIO LEKARSKU POMOĆ: Vatra buknula u stanu na trećem spratu zgrade! (foto)
U beogradskom naselju Dorćol jutros je izbio požar u stanu na trećem spratu zgrade, na uglu Ulica cara Uroša i Visokog Stevana.
Prema prvim informacijama Kurira, na lice mesta brzo su stigle ekipe vatrogasaca i Hitne pomoći, koje su reagovale kako bi lokalizovale vatru i zbrinule ugrožene stanare.
Požar na Dorćolu
- Jedan stanar se nagutao dima i ukazana mu je medicinska pomoć - kaže izvor Kurira.
Vatrogasci su uspeli da stave požar pod kontrolu, a za sada nema informacija o materijalnoj šteti ili težim povredama.
Uzrok izbijanja požara još uvek nije poznat, a nadležne službe utvrđuju sve okolnosti ovog incidenta.
