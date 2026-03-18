Slušaj vest

Pevač Daniel Kajmakoski preuzeo je svoj automobil od policije, gde je stajao kao dokazni materijal. Njegov džip nakon drame kroz koju je prošao 8. februara nije u voznom stanju, a sve troškove štete moraće da snosi upravo pevač.

U razgovoru sa njegovim advokatom, Branislavom Stanišićem, otkrili smo da je skupocena mašina koja pripada Kajmakoskom nedeljama bila u policiji, koja je iz njega uzela sve potrebne dokaze za istragu o otmici.

- Automobil je dve-tri nedelje bio u policiji, tamo je urađeno sve što je trebalo, skinuti su svi tragovi, uzorci, DNK koji možda pripada počiniocima. Nakon toga je vozilo vraćeno Danielu, u njegovim rukama je već sedam, osam dana, a trenutno se nalazi u servisu gde se otklanja šteta koja je izuzetna - kaže advokat.

1/5 Vidi galeriju Uništen automobil Daniela Kajmakoskog Foto: Privatna arhiva, Kurir, 192_rs

Nakon što je automobil vraćen vlasniku, advokat tvrdi da će celokupnu materijalnu štetu morati da plati Daniel, koji je u ovom slučaju žrtva.

- Slomljen je branik, točak, hladnjak, ceo jedan ćošak. Šteta je sigurno oko 5.000 evra. U fazi je saniranja, a troškove će nažalost snositi Daniel za sada. Automobil nije bio kasko osiguran. Pod određenim okolnostima, kada vozač nije kriv, oni pokrivaju troškove materijalne štete, ali u ovoj situaciji bi trebalo da štetu snosi onaj ko ju je izazvao, a oni prvo moraju biti uhapšeni. Daniel je odlučio da prikupi sve izveštaje procenitelja o šteti, kako bi imao dokaze za buduće vreme. Za sada će to morati da sanira on, njegovo osiguranje ne pokriva taj deo. On vozi džipa koji košta približno 30.000 evra, delovi su jako skupi - objasnio nam je advokat oštećenog pevača.

Podsetimo, poznati pevač iz Severne Makedonije otet je pre nešto više od mesec dana nakon što je završio nastup u Beton hali u Beogradu, a zatim se veče, prema dosadašnjim saznanjima, pretvorilo u pravu filmsku poteru. Ekipa Kurira bila je na licu mesta i prošla rutom kojom su, kako se sumnja, otmičari vozili vezanog pevača u automobilu marke "volvo".

Ruta kojom su otmicari vozili Daniela Izvor: Kurir televizija

Osumnjičeni, za koje se veruje da su strani državljani, navodno iz Turske, presreli su pevača, pretili mu nožem i pištoljem, vezali ga odvezli njegovim automobilom, tražeći 20.000 evra.