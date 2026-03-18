Slušaj vest

Sudska policija Republike Srpske uhapsila je Nedeljka M. (30) iz Foče koji se nije odazvao na izdržavanje kazne zatvora od tri i po godine zbog pokušaja ubistva imenjaka Nedeljka M. 2020. godine.

Osuđenika su juče oko 15.20 časova uhapsili pripadnici Okružnog centra Sudske policije Trebinje.

- Lice je lišeno slobode po naredbi Osnovnog suda u Foči iz avgusta 2025. godine, jer se nije javio na izdržavanje kazne zatvora u trajanju od tri godine i šest meseci, na osnovu pravosnažne presude zbog počinjenog krivičnog dela pokušaj ubistva - saopštila je Sudska policija.

Dodaju da je Nedeljko M. isti dan u 17.40 časova predat službenicima KPZ Foča na dalje postupanje.

Podsetimo, on je osuđen zbog pokušaja ubistva imenjaka kojeg je namerno udario automobilom "audi Q7". Zločin se dogodio 2. juna 2020. godine u Svetosavskoj ulici u Foči.

- Analizom dokaznog materijala sud je pouzdano utvrdio da je optuženi pokušao da liši života oštećenog na način što je upravljajući svojim vozilom izvršio naglo kretanje u pravcu oštećenog, te je prednjim delom vozila udario u njegovu levu nogu, nabacivši ga na haubu. Oštećenog je nosio na haubi oko 20 metara i kada je pao na saobraćajnicu nastavio je kretanje vozilom i desnim točkom prešao preko noge oštećenog - navodilo se u presudi.

Žrtva je zadobila teške povrede u vidu otvorenog višestrukog preloma kostiju leve potkolenice, iščašenja talarnog zgloba i preloma vrata i desnog stopala, preloma petne kosti desnog stopala i razdernog nagnječenja u unutrašnjem gležnju levog stopala.