Slušaj vest

Poznati estradni menadžer Adis Gojak, čiji je automobil oštećen u bombaškom napadu na kuću Zdravka Čolića na Senjaku, kako Kurir saznaje, saslušan je među prvim svedocima u istrazi protiv kriminalne grupe koja se sumnjiči za bacanje bombe.

Prema nezvaničnim informacijama iz istrage, Gojak je na saslušanju u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu izjavio da ne poznaje napadače i da ne zna šta bi mogao da bude motiv napada na kuću pevača.

- Objasnio je da je nekada bio menadžer Zdravka Čolića, ali da već 12 godina nisu saradnici. Naveo je da u trenutku kada se bombaški napad dogodio, nije bio prisutan, odnosno da ga nije video, ali da je brzo došao ispred Čoline kuće - otkriva izvor Kurira.

1/5 Vidi galeriju Zdravko Čolić bio u Hrvatskoj za vreme napada Foto: Antonio Ahel/ATAImages, Petar Aleksić

Podsetimo, u napadu na kuću Zdravka Čolića na sreću niko nije stradao, ali je pričinjena materijalna šteta, a oštećen je i automobil estradnog menadžera koji živi u neposrednoj blizini.

Na saslušanju, menadžer je kako je potvrdio sagovornik Kurira izjavio je i da je iznenađen i zaprepašćen zbog neprijatne i uznemirujuće situacije koja se dogodila.

- Rekao je i da mu je i tada a i danas veoma neobično to što se Zdravko Čolić našao na meti ovako strašnog napada jer Čola "nije taj tip", odnosno nije osoba koja se nekome zamerila - dodaje naš sagovornik.

Gojak, koji u istrazi protiv okrivljenih za koje se sumnja da su saradnici takozvanog vračarskog klana, ima status oštećenog kako nezvanično saznajemo, rekao je i da se ne pridružuje krivičnom gonjenju osumnjičenih.

Podsetimo, bomba na kuću Zdravka Čolića bačena je 3. februara u ranim jutarnjim satima. U trenutku napada, poznati pevač nije bio u vili, ali je u kući navodno bila njegova ćerka.

Samo dan posle napada u efikasnoj akciji policije i Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, uhapšeni su napadači.

Više javno tužilaštvo u Beogradu, podsetimo, saopštilo je da je pokrenulo istragu protiv Senada M. i Perice S. zbog sumnje da su bacili bombu na Čolićevu kuću, ali i na jednu kuću 20. novembra 2025, kao i protiv Marka A. koji im je u tome pomogao, tako što im je stavio na raspolaganje eksplozivne naprave.

1/10 Vidi galeriju Niko nije povređen ali je pričinjena velika materijalna šteta Foto: Petar Aleksić

- Naredbom o sprovođenju istrage Senadu M. i Perici S. na teret se stavljaju dva krivična dela nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija u saizvršilaštvu, a Marku A. ista dva krivična dela u pomaganju - saopštilo je Više javno tužilaštvo u Beogradu, koje vodi istragu.

Sve snimio telefonom

Kako je navedeno tada, sumnja se da su se oni do Senjaka prevezli taksijem, a onda koristeći trotinet došli do ograde preko koje je oko 04:52 časova osumnjičeni Perica S. aktivirao i bacio ručnu bombu u dvorište porodične kuće, dok je Senad M. pazio da neko ne naiđe i sve snimao mobilnim telefonom.

Ručna bomba je eksplodirala, nakon čega su se osumnjičeni trotinetom udaljili sa lica mesta.

Podsetimo, nekoliko sati posle eksplozije Gojak je za Kurir ispirčao da je čuo detonaciju u ranim jutarnjim satima, ali da u prvi mah nije ni slutio da je reč o napadu.