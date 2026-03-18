EVO KO JE "ŠKALJARAC" UHAPŠEN ZBOG DVA UBISTVA: Cetinjanin deo grupe brata prve žrtve rata klanova, zbog zločina osuđeni na 105 godina robije!
Pripadnik ozloglašenog škaljarskog klana, Nikola Martinović (36) sa Cetinja, deo je desetočlane kriminalne organizacije na čijem čelu je bio Vladan Radoman, rođeni brat Gorana Radomana, prve žrtve rata kavačkog i škaljarskog klana.
Oni su, podsetimo, odgovorni za ubistva Andrije Gazivode i Petra Muhadinovića na Cetinju 2020. godine.
Za Martinovićem je, inače, bila raspisana međunarodna Interpolova poternica, a juče je konačno uhapšen u akciji "Lipa". Pre nešto više od mesec dana, grupa Vladana Radomana osuđena je na ukupno 105 godina zatvora.
- Najvišu kaznu dobio je Nikola Martinović, koji je osuđen na 40 godina zatvora zbog stvaranja kriminalne organizacije, ubistva putem pomaganja i teškog ubistva. Veliboru Stanišiću izrečena je jedinstvena kazna zatvora od 20 godina zbog stvaranja kriminalne organizacije i teškog ubistva putem podstrekavanja. Ilija Ivanović osuđen je na 18 godina zatvora zbog teškog ubistva putem podstrekavanja i stvaranja kriminalne organizacije, dok je Vladan Radoman osuđen na 10 godina zatvora zbog stvaranja kriminalne organizacije. Ilija Milanović osuđen je na sedam godina zatvora zbog članstva u kriminalnoj organizaciji i šverca marihuane, dok je Mitar Milanović dobio kaznu zatvora od dve godine za šverc marihuane. Miloš Joković i Stevan Đurišić osuđeni su na po četiri godine zatvora zbog članstva u kriminalnoj organizaciji.
Podsetimo, Andrija Gazivoda ubijen je 17. februara 2020. godine ispred sportskog centra u Grahovskoj ulici na Cetinju.
- Napadač, za kog se veruje da je koristio nadimak "Karlito", ispalio je više hitaca u pravcu žrtve, a potom su kao direktni izvršioci označeni Filip Ivanović koji je prošle godine ubijen u Beogradu i Velibor Stanišić, dok su Nikola Martinović i Boban Sjekloća optuženi za pomaganje u izvršenju ubistva - navodi sagovornik. Sjekloća je takođe ubijen prošle godine.
Andrija Gazivoda se našao na nišanu "opasnih momaka" u ratu dva suprotstavljena klana.
- Istraga je, kako se navodi, pokazala da je ubistvo Andrije Gazivode bilo deo šireg sukoba između suprotstavljenih kriminalnih klanova iz Kotora. Iako se verovalo da Gazivoda nije bio član nijedne grupe, označen je kao blizak "kavačkom klanu", što ga je, prema sumnjama istražitelja, koštalo života.
Njegov brat Luka Gazivoda, za kog bezbednosne službe tvrde da je bio povezan sa "kavačkim klanom" na čijem je čelu odbegli Radoje Zvicer, ranije je takođe bio meta napada, a sada se nalazi u zatvoru.
Bomba pod auto
Samo deset dana posle ubistva Gazivode, 27. februara iste godine, ubijen je i Petar Muhadinović, kada je aktivirana eksplozivna naprava postavljena ispod njegovog vozila.
- Eksploziv je aktiviran daljinskim putem dok se automobil kretao Bulevarom crnogorskih junaka. Muhadinović je preminuo od zadobijenih povreda, dok je jedno maloletno lice koje se našlo u blizini lakše povređeno - dodaje izvor i ističe da je Martinović umešan i u ovaj zločin.