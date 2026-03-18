IZUDARAO MUŠKARCA I UKRAO MU NOVČANIK: Uhapšen razbojnik iz Subotice!
Policija u Subotici je identifikovala lice D.D (27) i po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Subotici podneće krivičnu prijavu protiv njega.
D.D. sumnjiči se za krivično delo razbojništvo.
- Sumnja se da je osumnjičeni muškarca (36) udario nekoliko puta, a potom mu je iz torbice uzeo novčanik sa dokumentima i novcem - saopštili su danas iz Policijske uprave Subotica.
Za licem D.D. bila je raspisana poternica zbog sumnje da je u martu prošle godine izvršio tešku krađu, pa mu je po nalogu Osnovnog suda u Subotici određen pritvor.
