U saradnji sa Višim javnim tužilaštvom, beogradska policija uhapsila je osumnjičenog za neovlašćenu proizvodnju droga, uz zaplenjene marihuanu i kokain.
POLICIJA UPALA U STAN NA PALILULI: Uhapšen mladić zbog marihuane i kokaina! (foto)
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, PS Palilula, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, uhapsili su N. K. (31) zbog sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.
Policijski službenici su pretresom stana i drugih prostorija koje je osumnjičeni koristio, pronašli oko kilogram marihuane i oko 35 grama kokaina.
Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.
