Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, PS Palilula, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, uhapsili su N. K. (31) zbog sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Policijski službenici su pretresom stana i drugih prostorija koje je osumnjičeni koristio, pronašli oko kilogram marihuane i oko 35 grama kokaina.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.

