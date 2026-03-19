MUŽ POZNATE INFLUENSERKE PRIZNAO DA JE RADIO ZA NARKO-BOSA: Prao pare za kartel, posle godinu dana otkrio sve u zamenu za blažu kaznu, ali desio se ŠOK OBRT!
Kontroverzni biznismen iz Priboja Alem Hodović i suprug influenserke Lejle Hodović, optužen za pranje novca za narko-bosa i vođu kartela "Tito i Dino", Edina Gačanina Tita, posle nešto više od godinu dana od hapšenja priznao je krivicu za ovo krivično delo u pokušaju da sa Tužilaštvom Bosne i Hercegovine sklopi sporazum, kojim bi bio osuđen na blažu kaznu.
Međutim, Sud Bosne i Hercegovine odbio je takav dogovor, piše portal Crna hronika. Kako se sumnja, on je pare dobijene od kriminalnih radnji stavljao u legalne tokove, otvarajući fantomske firme.
- Alem Hodović, iako je priznao krivicu za organizovani kriminal, neće dobiti kaznu kroz sporazum s Tužilaštvom BiH, jer je Sud Bosne i Hercegovine takav dogovor odbio. Tužilaštvo je u okviru tog sporazuma predložilo da Hodović bude kažnjen sa godinu dana zatvora, novčanom kaznom od 25 hiljada evra, kao i desetogodišnjom zabranom obavljanja određene delatnosti. Međutim, Sud BiH nije prihvatio ovakav predlog - piše portal Crna hronika.
Alem Hodović je ranije negirao sve i rekao "da je u šoku".
- Prilikom policijskog pretresa sam bio u hotelu, jer mi se stan renovira. Odmah nakon što me pozvao inspektor, ja sam došao u roku od pet minuta. Imao sam svoj telefon koji koristim 10 godina, da sam hteo mogao sam ga baciti usput u Miljacku. Takođe, iz svojih nekih kontakata ranije sam saznao da se sprema ovo hapšenje - kazao je Hodović posle hapšenja.
Hodović je dodao da je u šoku i da je pomogao policajcima prilikom pronalaska dokumentacije firme koja se nalazila u njegovoj garaži i "sve im dao da nose šta im treba".
Kriminal
Prema ranijim navodima tužilaštva, Hodović je označen kao pripadnik organizovane kriminalne grupe kojom su, kako se sumnja, rukovodili Dženis Kadrić i Stefan Papić. Pored njega, u grupi su bili i sarajevski advokat Zlatko Ibrišimović, Maja Papić i Ferid Memić.
Hodović je, podsetimo, uhapšen pre dve godine zajedno sa Dženisom Kadrićem, koji je poznat kao telohranitelj Edina Gačanina Tita, narko-bosa. Svi optuženi su se u novembru prošle godine izjasnili da nisu krivi, ali je Hodović sada, nekoliko meseci kasnije, promenio iskaz i pristao na sporazum sa tužilaštvom, koji je odbijen.
Sudija je, obrazlažući odluku o odbijanju sporazuma između Hodovića i Tužilaštva, ukazao na ozbiljnost krivičnog dela i njegove posledice po društvo.
- Moramo imati u vidu o kakvom krivičnom delu se radi i kakav će utecaj imati na društvo - rekao je, između ostalog sudija.
Veza sa Titom
Prema optužnici Tužilaštva BiH, ova kriminalna grupa delovala je od kraja 2018. do septembra 2024. godine kao organizovana mreža koja je novac stečen trgovinom narkotika ubacivala u legalne tokove. Sredstva su, kako se navodi, ulagali u kupovinu nekretnina i druge poslovne aktivnosti kako bi prikrili njihovo poreklo.
Istražitelji ovu grupu dovode u vezu sa narko-kartelom "Tito i Dino", koji se povezuje sa Edinom Gačaninom.
- Sumnja se da su uhapšeni povezani s narko-bosom Titom, koji važi za jednog od najvećih trgovaca kokaina u Evropi. On je nedavno u Holandiji potpisao s tužilaštvom sporazum o priznanju krivice za šverc kokaina i osuđen je na sedam godina zatvora i novčanu kaznu od milion evra. Inače, Tito je bio najtraženiji begunac, za petama su mu bili DEA i Interpol. Istražitelji veruju da je njegova baza Dubai, ali da ima razgranatu mrežu saradnika širom sveta - kaže izvor.
Poznata sarajevska influenserka Lejla Hodović, supruga Alema Hodovića, na svom Instagram profilu na kom je prati više od 60 hiljada ljudi, redovno je kačila slike sa njim i objave u kojima je pokazivala da podržava svog supruga. Ona često objavljuje fotografije sa putovanja. Na osnovu slika može se videti da oni žive u luksuzu, voze skupocena kola, putuju u Dubai, Dubrovnik, Beograd, na Maldive...
I nakon policijske akcije "Konsiljere", ona je nastavila da objavljuje detalje iz svog privatnog života. Na njenim fotografijama se neretko može videti i Hodović.