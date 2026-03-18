Muškarac (61) uhapšen je zbog krađe u manastiru
PU Novi Sad
OPLJAČKAO MANASTIR U BAČKOM PETROVOM SELU: Muškarac (61) izneo sav novac iz svetinje!
Slušaj vest
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Bečeju podneće krivičnu prijavu protiv I. M. (61) iz ovog mesta, zbog sumnje da je učinio krivično delo krađa.
- Sumnja se da je, 15. marta, u manastiru Uspenja Presvete Bogorodice u Bačkom Petrovom Selu, on ukrao novac koji se nalazio ispod ikone - saopšteno je iz Policijske uprave Novi Sad.
Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Bečeju, protiv osumnjičenog će biti podneta krivična prijava u redovnom postupku.
Reaguj
Komentariši