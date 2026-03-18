Zašto svakog proleća vozači putničkih vozila moraju da se na tragičan način privikavaju na povratak motociklista posle zime?

Kada su zajedno na drumu kako treba da se ponašaju vozači putničkih vozila, a kako motociklisti, za Kurir televiziju, govorili su dr Vladimir Jevtić, predsednik Asocijacije za bezbednost motociklista i Milan Vujanić, profesor Saobraćajnog fakulteta u penziji.

- Nažalost, od početka godine u Srbiji je poginulo devet motociklista, od čega pet samo u martu. Motociklisti spadaju u jednu od najranjivijih kategorija učesnika u saobraćaju - rizik po pređenom kilometru za njih je čak 15 puta veći nego za vozače automobila. Razlozi su višestruki - rekao je Jevtić.

dr Vladimir Jevtić, predsednik Asocijacije za bezbednost motociklista

Opasnosti u saobraćaju: distrakcija i agresija

Jevtić je naveo da neodgovorno ponašanje i agresija vozača drastično povećavaju rizik od nesreća, posebno po motocikliste.

- Pre svega, problem leži u samim učesnicima u saobraćaju. Mnogi vozači ne koriste pokazivače pravca, dok je distrakcija sveprisutna - korišćenje mobilnih telefona u vožnji postalo je svakodnevica, čak i na autoputu. Čak i ako se deset, petnaest puta ništa ne desi, sledeći put može biti koban. Osnovno pravilo koje svi vozači i motociklisti treba da poštuju jeste: vidi i budi viđen. Pored toga, prisutna je značajna agresija u saobraćaju. Sve češće se na društvenim mrežama pojavljuju objave o fizičkim ili verbalnim sukobima među vozačima. Kada su vozači nervozni i agresivni, rizik po pređenom kilometru povećava se do 15 puta - objasnio je.

Ključni saveti za motocikliste

Vujanić je istakao da motociklisti treba da budu trezni, vezani i oprezni, jer njihova brzina i manevarske sposobnosti često znaju da iznenade vozače automobila.

- Trezan, vezan i oprezan - osnovna pravila za motocikliste. Dva ključna pravila za bezbednu vožnju su: vidi i budi viđen. Vozači automobila često ne predviđaju i ne kontrolišu situacije u kojima motociklista može da ih pretiče ili provlači između vozila. Motocikli imaju bolje tehničke karakteristike ubrzanja i skretanja, što automobilisti često potcenjuju - kaže Vujanić.

Milan Vujanić, profesor Saobraćajnog fakulteta u penziji

- Kako je istakao kolega Vladimir, veoma je važno saobraćati tako da se izbegnu iznenadne i opasne situacije. Ako vidite prepreku na putu izdaleka, možete reagovati na vreme. Ali iznenadni manevri, poput naglog skretanja ili neuključenog pokazivača pravca, mogu biti fatalni za motociklistu koji ne očekuje takvu situaciju - istakao je.

