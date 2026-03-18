Ubistvo vođe baklanskog kartela Živka Bakića naručile su i organizovale vođe kriminalnog klana koje se nalaze van teritorije Srbije, otkriveno je tokom istrage likvidacije koja se dogodila 16. januara u Sopotu. Ista kriminalna grupa, kako se navodi u saopštenju Javnog tužilaštva za organizovani kriminal, sumnjiči se i za likvidaciju Milana S. 14. oktobra prošle godine u Požarevcu.

Danas su, kako se navodi, uhapšeni A. N. i N. K. a osumnjičeni N. M., Aleksandar D. i bivši policajac Radomir S. uhapšeni su ranije i već se nalaze u pritvoru.

Hapšenje OKG Izvor: Mup Srbije

- Postoje osnovi sumnje da je ova organizovana kriminalna grupa imala tri organizatora koji su nedostupni organima gonjenja, ali se preduzimaju radnje u tom pravcu - saopšteno je iz tužilaštva.

Podsetimo, kako je Kurir ranije pisao, istražitelji na osnovu operativnih informacija sumnjaju da je nalog stigao od kavačkog i vračarskog klriminalnog klana.

Uviđaj i istragu ubistva, podsetimo, vodilo je Više javno tužilaštvo u Beogradu po čijem je nalogu uhapšen Aleksandar D. kolji je označen kao direktni izvršilac ubistva Bakića, dok se bivši policajac Radomir S. sumnjiči da mu je pomagao.

Aleksandadr D. podsetimo, uhpašen je 28. januara. Kako je Kurir ranije pisao, on je rodom iz Žitorađe, a navodno je svojevremeno bio na ratištu u Ukrajini.

- Sumnja se da je Radomir S. po prethodnom dogovoru sa Aleksandrom D. i NN „Lokijem“, pomogao Aleksandru D. u izvršenju krivičnog dela ubistvo unapred obećanim prikrivanjem krivičnog dela, sredstava kojima je krivično delo izvršeno - saopšteno je ranije iz Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.

Bivšem policajcu, na teret je stavljeno da je tri dana posle zločina pomogao da se sakrije "pežo 206", karavan koji je korišćen tokom zločina, kao i registarske tablice koje su bile stavljene u gepek. Pežo je, kako se sumnja, prethodno na mesto na kom je ostavljen, posle zločina dovezao Aleksandar D.

Hapšenje osumnjičenog za ubistvo Živka Bakića Izvor: Mup Srbije

- Nakon što je Radomira S. kontaktiralo NN lice sa nadimkom „Loki“, oni su zajedno „Lokijevim“ automobilom otišli u ulicu Mitrofana Hilandarca gde mu іe NN „Loki“ pokazao gde se nalazi "pežo206" karavan, na kojem niіe bilo registarskih tablica, rekavši da je zadatak Radomira S. da dođe do vozila kojim je izvršeno ubistvo, gde se ispod desnog točka nalazi ključ za startovanje motora, te da je neophodno da proveri da li je moguće startovati motor ključem, da iz gepeka vozila uzme registarske tablice i da mu ih donese, što je osumnjičeni i učinio - saopšteno je iz tužilaštva.

Osumnjičeni je, kako se navodi, na lice mesta došao svojim vozilom „škoda fabia“, pronašao je ključ na prednjem desnom točku vozila, otključao je bravu gepeka vozila, izvadio iz gepeka pomenute registarske tablice i stavio ih u svoj automobil.

Živko Bakić je, podsetimo, zbog sumnje da je organizovao kriminalnu grupu kojoj se sudilo za šverc 324 kilograma kokaina zaplenjenog u Solunu, bio uhapšen u septembru 2023. i do prošle godine je bio u pritvoru, kada mu je Apelacioni sud pritvor zamenio kućnim pritvorom s nanogicom. Kao i svaki pritvorenik, imao je svakoga dana pravo na redovne šetnje.

Upravo tokom šetnje, napadač ga je sačekalo i ispalio u njega više hitaca. Prema nezvaničnim informacijama, sumnja se da je namamljen na sastanak, a potom ubijen.

- Ista kriminalna grupa, kako se sumnja, izvršila je i ubistvo u oktobru prošle godine u blizini Požarevca. Reč je o klanu koji je veoma opasan i ne preza ni od čega. Sumnja se da je reč o obračunu kriminalnih klanova - rekao je izvor Kurira.

Podsetimo, u velikoj akciji policije koja je sprovedena sprovedena 19. oktobra na teritoriji Požarevca, u šumskom reonu između sela Rečica i sela Rama, policija je zatekla članove kriminalnih grupa kako kopaju raku u koju su, kako se sumnja, planirali da smeste telo žrtve koja tada nije pronađena.

- Na licu mesta zatečeno je 24 litra sone kiseline i 50 kilograma kreča, koji bi se koristili za uništavanje tragova kao i tela žrtve - saopštila je tada policija, navodeći da se identitet osobe još utvrđuje.

Podsetimo, krvavi rat kavačkog i škaljarskog klana počeo je 2014. zbog nestanka nekoliko stotina kilograma kokaina iz jednog stana u Valensiji, i od tada je u njemu ubijeno više od 80 ljudi.