Javnost u Čačku iz dana u dan je sve više uznemirena nakon saznanja o okolnostima pod kojima je ubijen Čačanin Nenad Nešo Kustudić (58).

Nenad Kustudić

Nezvanično, jednom od trojice osumnjičenih za njegovu likvidaciju, Kustudić je navodno pre više od dva meseca zapalio kuću.

Naime kuća Milana M. (46) koja se nalazi u čačanskom naselju Spomen park gorela je 13. januara, a u vatri je teško povređena jedna osoba.

- Na urgentno prijemno odeljenje primljen muškarac starosti 50 godina sa opekotinama donjih ektremitata 3. i 4. stepena. Na prijemu stabilnih vitalnih parametara. Nakon inicijalnog prijema i opservacije pacijent je primljen u jedinicu intenzivne nege - izjavila je dr Marija Stranjanac, PR bolnice u Čačku.

Nezvanično, motiv za tadašnji obračun bili su nerešeni računinakon jedne nelegalne trgovine koju su dvojica Čačana imala.

U Višem javnom tužilaštvu u Čačku u toku je saslušanje Milana M., Filipa P. i Vladimira T. koji su privedeni pod sumnjom da su tupim predmetom, verovatno čekićem, usmrtili Kustudića.