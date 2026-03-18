Škaljarac Martin Janković (28), brat Stefana Jankovića, koji je optužen da je učestvovao u ubistvu dvojice državljana Srbije, pripadnika kavačkog klana, Filipa Marjanovića i Vukašina Gošovića, uhapšen je u Baru!

Kako su preneli crnogorski mediji, Janković je zatečen u kršenju mere zabrane prilaska i sastajanja sa oštećenom na udaljenosti manjoj od 50 metara.

Ovu meru, kako navode, izrekao mu je Osnovni sud u Baru 8. februara ove godine. Prema nezvaničnim informacijama, reč je o emotivnoj partnerki koja ga je prijavila.

- On je od strane interventne jedinice Odeljenja bezbednosti Bar zatečen ispred ulaza u zgradu u kojoj živi oštećena. Tom prilikom, kod njega je pronađen i oduzet gasni pištolj marke "Zoraki" - saopšteno je iz crnogorske policije.

Martin Jovanović, podsetimo, više puta je hapšen do sada i označen je kao pripadnik škaljarskog klana. Navodno, on i njegov brat bili su bliski Alanu Kožaru, jednom od vođa te kriminalne grupe, koji je ubijen na Krfu u julu 2020.

Prema pisanju medija, sudilo mu se zbog optužbi da je kao maloletnik, 2015. godine u Baru, pokušao da ubije sugrađanina Petra Popovića. Policija je 2018. u kući koju on i brat koriste, pronašla arsenal oružja, optičke nišane, ručne radio-veze, bajonet i eksploziv. Od njih su tada privremeno oduzeli i blindirani "audi A8" i još tri četvorotočkaša.

Takođe, bio je hapšen i 2022. godine zbog sumnje da je, zajedno sa Markom Peruničićemi bratom Stefanom Jankovićem, i još nekoliko optuženih, pripremao mafijašku likvidaciju. Oni su, podsetimo, prošle godine pred sudom u Podgorici osuđeni zbog toga što su po nalogu organizatora kriminalne grupe Mileta Radulovića Kapetana, koji je u međuvremenu ubijen, u leto 2020. pratili i osmatrali Nikolu Spasojevića i druge osobe i čekali uputstva za njihove likvidacije. Prikupljene informacije i fotografije, kako je navedeno, razmenjivali su preko Skaj aplikacije.

- Od kraja avgusta do sredine septembra 2020. raspoređeni u smene, koristeći foto opremu, snimali su kretanje meta, kuće i vozila, te slali podatke organizatoru. Aktivnosti su prestale 14. oktobra 2020. nakon što je Radulović otet i ubijen - navodilo se u optužnici crnogorskog tužilaštva.

Marko Miljković i Mile Radulović Kapetan

Organizator Radulović je, prema optužnici, bio taj koji je planirao likvidacije, obezbeđivao resurse i nadzirao izvršenje. Podsetimo, kako tvrdi to tužilaštvo, Veljko Belivuk i Marko Miljković 14. oktobra 2020. oteli su Radulovića i ubili ga, ali telo Mileta Kapetana do danas nije pronađeno.

Njegovom rođenom bratu, Stefanu Jankoviću, podsetimo, sudi se zbog sumnje da je po nalogu pokojnih Kožara i Mileta Radulovića u septembru 2019. učestvovao u ubistvu Vukašina Gošovića i Filipa Marjanovića.Kako se navodi u optužnici, kriminalna grupa namamila je dvojicu državljana Srbije da dođu u Crnu Goru, pod izgovorom da treba da ubiju pripadnika suprotstavljenog škaljarskog klana. Pošto su ih oteli, navodno su od njih silom izvukli informacije da su kao neposredni izvršioci lišili života pripadnika njihove kriminalne organizacije Zijada Nurkovića.

Nurković je podsetimo, bio kum Alana Kožara i ubijen je u aprilu 2019. u Malagi, kada mu je nepoznati egzekutor prišao sa suvozačeve strane i ispalio kišu metaka u njega.

- Nurković je ubijen u kolima u španskoj Malagi dok je bio sa suprugom Vasilisom Nurković, inače crnogorskom blogerkom koja je u tom trenutku bila trudna.

- Okrivljeni su ubistvo dvojice državljana Srbije učinili iz koristoljublja, za novčanu naknadu od po 20.000 evra - navodi se u optužnici.