N. Đ. (34) uhapšen je sinoć nakon što je kako se sumnja, u naselju Železnik oko 22 sata, sa još jednom osobom izvršio krivično delo protivpravno lišenje slobode, a u policiji je ispričao kako se sve dogodilo.

- Prema njegovim rečima, drugar i on su otišli da uzmu hranu iz restorana brze hrane, kada su se sukobili sa grupom od deset maskiranih osoba. Atmosfera je eskalirala do usijanja nakon samo jedne rečenice: "Za koga navijate?". Kada su ih pojurili, dohvatili su jednog od mladića i ugurali ga u kola, a zatim ga izbacili u Vodovdskoj ulici - ispričao je izvor blizak istrazi.

Kako se već pisalo, otmica se dogodila u kasnim večernjim satima u blizini taksi stajališta u Titovoj ulici u Železniku, a svemu je prisustvovalo više očevidaca koji su odmah obavestili policiju. Osumnjičeni za krivično delo protivpravno lišenje slobode su na raskrsnici ubacili momka u crno vozilo marke "škoda", a zatim ga vozili kilometar nakon čega su ga izbacili iz vozila.

Prema informacijama, N. Đ. poznat je od ranije policiji zbog različitih krivičnih dela, a pronađen je i uhapšen svega kilometar dalje od mesta gde je izbacio muškarca iz vozila, na parkingu iza autobuske stanice.

Ono što je načudnije u celom slučaju je činjenica da se oteti muškarac nije javio u policijsku stanicu, a njegov identitet i dalje nije poznat, kao ni da li je prilikom incidenta zadobio telesne povrede.