Slušaj vest

Pre tačno godinu dana Jovan (77) i Milica (72) B. ubijeni su u porodičnom stanu u Čačku u Ulici Danice Marković oko 22 sata, od strane rođenog sina. Ovaj stravičan zločin potresao je čitavu Srbiju, a policiju je nakon jezive tragedije pozvala supruga njihovog naslednika Mihajla (41).

Na hodniku zgrade bili su vidljivi tragovi krvi ubijenog bračnog para, a hodnik zgrade u blizini stana bio je pun policijskih traka. Osumnjičeni je usmrtio svoje roditelje nožem, a potom se pešaka dao u beg. Uhapšen je tri sata nakon ubistva na putu za Beograd u selu Svračkovci.

1/4 Vidi galeriju Sin ubio roditelje u Čačku Foto: RINA

Ubijeni Jovan B. je bio u penziji. On je dugo bio načelnik na odeljenju nefrologije Opšte Bolnice Čačak.

Takođe, predavao je stručne predmete učenicima srednje Medicinske škole u Čačku. Osumnjičeni sin živeo je u Beogradu.

Kako je Kurir nezvanično saznao, sin nema nikakvu dijagnozu, niti je porodica u prošlosti prijavljivala nasilje.

Inače, reč je o skladnoj porodici, dobrostojećoj i funkcionalnoj, roditelji su obojicu sinova i finansijski obezbedili. Komšije kažu da obojica imaju po stan u Beogradu.

Komšije u šoku

U zgradi su vidljivi tragovi krvi svedočili o monstruoznom zločinu. Komšije su u neverici, nakon što se dvostruko ubistvo dogodilo u njihovom ulazu.

- Probudila nas je ta strašna vest, ne možemo da dođemo sebi. Krv nas je jutros zatekla na ulazu. Bili su dobre komšije, ubijeni je radio u bolnici, ne znam šta više da kažem. Njihovog sina koji se sumnjiči za zločin nisam dobro ni poznavala - rekla je prošle godine za RINU jedna od komšinica.

- Bili su divni ljudi. Sin je svaki dan dolazio da ih obilazi, nije nam jasno šta je moglo da se dogodi. Čula sam da je Mihajlo bio bolestan, ali ne znam o čemu se radi. Njegova supruga ga je sinoć zvala, nije se javljao. Nisu se javljali ni oni, pa je došla do stana. Kucala je na vrata, ali se niko nije odazvao, pa je pozvala policiju, ne znajući šta se dešava. Sa policijom su došli i vatrogasci, koji su ušli kroz prozor i zatekli tela u stanu - ispričala je komšinica.