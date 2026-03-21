Dvadesetdvogodišnji student Novak Stevanić 1997. godine postao je prva žrtva zemunskog klana i Dušana Spasojevića Šiptara. Te godine mladić je bio kidnapovan i mučen kako bi njegov otac predao novac zemunskom klanu.

Posle otimanja para, Novak je pušten, ali je nakon nekoliko meseci izvršio samoubistvo zbog posledica torture. Za ovaj zločin niko nije odgovarao, ali je pre godinu dana pripadnik zemunskog klana i vozač „Audija smrti“, Nikola Bajić, u tužilaštvu ispričao detalje te otmice, pa će po svemu sudeći odgovorni biti izvedeni pred lice pravde.

U to vreme, Dušan Spasojević Šiptar bio je sitni kriminalac, međutim bezkompromisno je izvršavao zadatke svojih šefova i krvavim putem se penjao na lestvici kriminalne piramide.

Otac Novaka Stevanića, Zoran Stevanić, ispričao je šta se dogodilo kobnog dana:

- Žena i ja smo bili u Herceg-Novom i mi smo putovali danas, oni su ga već sutra uveče kidnapovali. On je išao mojim kolima, parkirao je kod tadašnje komande Prve armije, do vlade, ona zgrada, sad je to Apelacioni sud, i otišao u Sarajevsku da uzme ta ispitna pitanja i kako je stao, pritrčali su Radukuć, Džajić, Vukajić Vuk sa legitimacijama službe DB-a da on mora da radi neku proveru, da izađe iz kola, da digne ruke, pretresli kola, njemu stavili lisice i kada su krenuli dole ispod Sarajevske, tada je ušao u auto Spasojević i krenuo da ga udara u glavu pištoljem - priča Stevanić.

Pljačka i brutalna otmica

Akciju su izvršili tadašnji aktivni policajci, posle čega su Novaka predali Spasojeviću i kriminalcima koji su ga odvezli u garažu u bloku 61. Iz stana je ukradeno najmanje 4,5 kilograma zlata i 100.000 maraka.

- Oni su ceo stan uništili, pokidali sve, vrata, plakare, roletne, regale, sve su to iščupali, našli su zlato, našli su taj sef – kaže Zoran Stevanić i dodaje da mu je čudno što niko od komšija nije prijavio policiji da u pola 2 noću neko u stanu brusilicom seče čelik, jer je sef bio ispod parketa.

- Oni su to završili i njega su ujutru pustili, izbacili ga iz kola, stopirao je neki taksi, žuti Mercedes koji nikad nismo našli ko je to, on ga odveo kod moje sestre pre puta za američku ambasadu jer ključ od stana više nije imao. Pozvali su policiju, policija ga je odvela u MUP i pozvali su mene i ja sam odmah došao.

Zemunac Nikola Bajić sklopio je sporazum sa tužilaštvom, pa će po svemu sudeći zločin dobiti epilog punih 27 godina kasnije. Na njegov predlog, on je sada postao svedok saradnik, što je potvrdio i sud. To bi trebalo da ubrza proces, a otac je ubeđen da Bajić ima još neke elemente koje će dodati, mada je već i u ranijim postupcima izneo niz činjenica koje su ukazivale na krivca. Otac se nada da će se slučaj privesti kraju zahvaljujući njemu i najnovijem dogovoru sa sudom.

Stevanić smatra da je njegovu porodicu tipovao izvesni Gagec, a da su iza svega stajale pojedine državne strukture. Otac je bio svestan rana koje je njegov sin zadobio, pre svega na duši.

Pokušali su da mu spasu život i da ga pošalju u inostranstvo na školovanje kako bi mu skrenuli misli, ali nažalost u tome nisu uspeli.

