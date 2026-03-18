Celokupnu istragu ubistva Živka Bakića, koji je likvidiran 16. januara u blizini svoje kuće u Sopotu, kako je Kurir pisao, vodilo je Više javno tužilaštvo u Beogradu, a Javno tužilaštvo za organizovani kriminal koje se danas uključilo, pre samo mesec i po dana tvrdilo je da "nije nadležno za postupanje u istrazi".

Podsetimo, Više javno tužilaštvo u Beogradu je tada dostavilo predmet i JTOK-u ukazalo da je pozadina ubistva obračun organizovanih kriminalnih grupa.

- Sudeći po svemu što se dešavalo, očito je da je nakon pritiska javnosti JTOK ipak odlučilo da se pokrene sa mrtve tačke i da počne da radi ono što mu je posao, sprovodi istrage protiv pripadnika organizovanih krimnalnih grupa. Više javno tužilaštvo u Beogradu je obavilo uviđaj i sve druge neophodne radnje nakon ubistva, uhapsilo kao neposrednog izvršioca osumnjičenog Aleksandra D. - podseća sagovornik Kurira.

Tužilaštvo za organizovani kriminal

Kako otkriva, posle hapšenja iz komunikacije sa policijom, došlo se do operativnih saznanja o mogućin naručiocima, odnosno pozadini, a to je obračun kriminalnih klanova.

- Jedino tužilaštvo nadležno da vodi postupke protiv organizovanih kriminalnih grupa je Javno tužilaštvo za organizovani kriminal i zbog toga je odluka koju je tada doneo postupajući tužilac JTOK - da nema dokaza da je stvarno nadležno to tužilaštvo, posle čega je vratio spise predmeta VJT u Beogradu, bila šokantna i skandalozna. Više javno tužilaštvo u Beogradu je, međutim, nastavilo istragu i uhapsilo i drugog osumnjičenog za pomaganje u ubistvu vođe balkanskog kartela - pojašnjava naš sagovornik iz pravosuđa šta se dešavalo tokom prethodnih meseci.

Danas je, podsetimo, JTOK saopštio da je uhapšeno još dvoje osumnjičenih i da će dalje oni voditi predmet.

- Prosto rečeno, nastaviće da vode već gotovu istragu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu - zaključuje on.

Podsetimo Bakić je ubijen 16. januara ove godine, a protiv njega se po optužnici JTOK vodio postupak kao organizatoru kriminalne grupe koja je prokrijumčarila 324 kilograma kokaina iz Južne Amerike u Grčku.

Prema rečima sagovornika Kurira, već sam ubijeni, koji je bio označen od strane tog tužilaštva kao organizator jednog od najmoćnijih svetskih kartela koji švercuje drogu, "trebalo je da bude signal JTOK-u da je reč o obračunu klanova".

- Međutim, osim toga, servirani su im i pre mesec i po dana od strane VJT u Beogradu operativni podaci koji su još tada ukazivali na obračun klanova i da je Aleksandar D. najverovatnije angažovan od strane pripadnika kavačkog klana, ali je nejasno šta su čekali. Napominjem da je JTOK i jednino tužilaštvo u državi nadležno za pribavljanje i uvid u aplikaciju “skaj”, koju su navodno, dok je postojala, koristila identifikovana lica, a pored ostalog, na osnovu koje je Bakić i optužen u predmetu "Balkanski kartel" - objašnjava on i dodaje da JTOK raspolaže većim resusrsima za istraživanje ovakvih slučajeva i to na nekoliko nivoa.

On navodi da je ovaj predmet još jedan dokaz da JTOK, preko Vrhovne tužiteljke Zagorke Dolovac selektivno otima već “gotove” predmete kao što su slučajevi EPS i “nadstrešnica – korupcija”.