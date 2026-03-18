Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Službe za borbu protiv organizovanog kriminala i PU za grad Beograd UKP Trećeg odeljenja, u saradnji sa Bezbednosno - informativnom agencijom, po nalogu javnog tužioca za organizovani kriminal, uhapsili su A.N. (26) i N.K. (32) pripadnike organizovane kriminalne grupe koja se tereti za izvršenje teških krivičnih dela.

Sumnja se da su pripadnici ove organizovane kriminalne grupe, za čijim se organizatorima traga, od 14. oktobra 2025. do 19. januara 2026. godine, izvršili teško ubistvo nad Ž. B. i S. M., kao i krivična dela udruživanje radi vršenja krivičnih dela, neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

Hapšenje zbog teškog ubistva Foto: MUP Srbije

Policija je prilikom pretresa stanova i drugih prostorija na više lokacija u Beogradu i Surdulici, za koje se sumnja da su koristili pripadnici ove OKG, pronašla oko pola kilograma praškaste braon materije za koju se sumnja da je heroin i vagicu za precizno merenje.

Osumnjičeni A. N. i N. K. određeno je zadržavanje do 48 časova nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni Javnom tužilaštvu za organizovani kriminal.

Policija nastavlja dalji rad na pronalaženju i procesuiranju svih pripadnika ove organizovane kriminalne grupe.

Pogledajte kako su uhapšeni u nastavku: 

Hapšenje OKG Izvor: Mup Srbije

