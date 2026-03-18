Trojica mladića su danas napali dostavljača hrane nasred ulice, na uglu Jove Ilića i Bulevara oslobođenja, na Voždovcu. 

Snimak napada se širi mrežama, a kako se može videti mladići su mu prišli, a onda ga je jedan od njih nekoliko puta udario u glavu, dok je drugi mladić krenuo rukom ka torbi za dostavu hrane. Na snimku se ne vidi da li je nešto iz nje uzeo.

Ubrzo nakon toga su pobegli.

Zasad nema zvaničnih informacija o stanju dostavljača hrane, niti o tome da li su napadači pronađeni.

Kurir.rs/Blic

Ne propustitePlanetaDANAS POČINJE, IZRAEL ĆE BOMBARDOVATI MOSTOVE! Kreće napad na sve prelaze preko LAVOVSKE REKE, bila je ključna za okončanje rata pre 20 GODINA (FOTO, VIDEO)
HronikaHOROR NAPAD NA DIREKTORA POZNATE FIRME: Pokušali da mu zapale stan dok su unutra bili žena i dete
HronikaČETVORICA MUŠKARACA KRVNIČKI PRETUKLA MLADIĆA! Sa teškim povredama glave hitno primljen u bolnicu: Užas u Čačku
HronikaTUKLI ČOVEKA PRED MALOLETNOM ĆERKOM! Jurili ga kolima po Zemunu, pa kad su ga stigli, udarali ga po glavi i telu i gađali staklenim flašama - jedan uhapšen
