Teška tragedija potresla je Srbiju nakon što je potvrđeno da je u stravičnoj nesreći na gradilištu u Beču život izgubio Elvis Bibić iz sela Ugao kod Sjenice.

Nesreća se dogodila juče u devetom bečkom okrugu, kada se tokom izvođenja radova iznenada urušila građevinska skela i oplata, zatrpavši radnike pod betonom i konstrukcijom.

U nesreći su poginula četiri radnika, dok je jedan zadobio teške telesne povrede. Na lice mesta odmah je upućena velika spasilačka ekipa – oko 120 vatrogasaca i spasilaca sa više od 30 vozila. U dramatičnoj akciji koja je trajala satima, spasioci su pokušavali da dođu do zatrpanih radnika, ali za četvoricu nije bilo spasa. Među njima je bio i Elvis Bibić, čovek kojeg su porodica, prijatelji i poznanici opisivali kao vrednog, tihog i posvećenog porodičnog čoveka. U Beču je živeo sa suprugom i troje dece, radeći naporno kako bi svojoj porodici obezbedio sigurniju i bolju budućnost.

Prema nezvaničnim informacijama, preostala trojica nastradalih radnika bili su albanske nacionalnosti.

Teško povređeni radnik, državljanin Severne Makedonije, zbrinut je u bolnici sa ozbiljnim povredama glave i kičme.