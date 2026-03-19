U strogom centru Beograda, u Kondinoj ulici, koja spaja Kosovsku i Svetogorsku kod Radio Beograda, rano jutros odigrala se prava drama koja je digla komšije na noge.

Incident u restoranu u Kondinoj ulici

Naime, prema rečima komšija, zasad neidentifikovana osoba razbila je staklo na izlogu lokala i navodno unutra ubacila nešto zapaljivo.

Odmah su pozvali vatrogasce i policiju. Reč je o lokalu s tajlandskom hranom koji najčešće radi dostavu.

S obzirom da se sve desilo ranim jutrom, u lokalu srećom nije bilo nikoga a komšije su odmah reagovale i pozvale hitne službe.

Istraga je u toku.