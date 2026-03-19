Slušaj vest

U velikoj policijskoj akciji "Armagedon", koja je sprovedena u saradnji Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave za tehniku i Višim javnim tužilaštvom u Beogradu Posebnim odeljenjem za borbu protiv visokotehnološkog kriminala, uhapšene su tri osobe zbog sumnje da su počinili krivično delo prikazivanje, pribavljanje i posedovanje pornografskog materiјala i iskorišćavanje maloletnog lica za pornografiјu.

Kako se saznaje, lisice su stavljene osumnjičenima na teritoriji Bora, Aranđelovca i Subotice, a akcija je izvedena sinhronizovano, u ranim jutarnjim satima.

- Uhapšeni su muškarci starosti 37, 34 i 68 godina, za koje se sumnja da su duži vremenski period bili uključeni u razmenu i posedovanje eksplicitnog materijala - kaže izvor.

Izvor blizak istrazi otkriva da su tokom pretresa pronađeni brojni sporni sadržaji.

- Posebno uznemirava činjenica da je među materijalom bilo dece uzrasta od svega 4 do 13 godina koji ukazuju na eksploataciju dece - navodi naš sagovornik.

Istraga je u toku, a nadležni organi intenzivno rade na utvrđivanju svih okolnosti.