Navodni pripadnici vračarskog klana, Damjan Georgijev i Mihailo Stanić, uhapšeni su u akciji crnogorske policije i proterenai iz te države. Kako prenosi Adria TV, reč je o saradnicima Nikole Vušovića, poznatijeg kao Džoni sa Vračara, kojima su lisice stavljene u Podgorici. Utvrđeno je, kako navode, da su boravil u jednom hotelu u podgoričkom naselju Zlatica.

Iz Uprave policije saopšteno je da su službenici Odeljenja bezbednosti Podgorica, u saradnji sa službenicima Sektora granične policije - inspektorima za strance, sproveli pojačane, ciljane aktivnosti na terenu usmerene na otkrivanje, sprečavanje i suzbijanje delovanja organizovanih kriminalnih grupa i sa njima povezanih lica, u cilju očuvanja stabilnog bezbednosnog ambijenta.

- Tom prilikom su identifikovana, locirana i procesuirana dva operativno interesantna lica iz Republike Srbije bliska kriminalnim strukturama, koja su potom proterana sa teritorije Crne Gore - saopteno je iz policije.

Uvidom u elektronske evidencije koje vodi policija, utvrđeno je da oni nemaju prijavljen boravak shodno odredbama Zakona o strancima.

- Daljom kontrolom je utvrđeno da su od 12. marta bili smešteni u jednom hotelu u Podgorici, pri čemu nije izvršena zakonom propisana prijava boravka gostiju od strane pružaoca usluge smeštaja. Prikupljanjem dodatnih podataka i izvršenim proverama putem međunarodne operativne policijske saradnje i preko Zajedničkog centra za policijsku saradnju u Trebinju, utvrđeno je da su navedena lica u matičnoj državi evidentirana kao izvršioci više krivičnih dela i prekršaja - navodi se u saopštenju crnogorske policije.

Takođe, kako navode, sprovedenim merama i radnjama utvrđeno je da je Georgijev nezakonito ušao na teritoriju Crne Gore i boravio bez zakonskog osnova, te je protiv njega od strane policijskih službenika za strance u Podgorici podneta prekršajna prijava Sudu za prekršaje u Podgorici, gde je oglašen krivim i kažnjen novčanom kaznom zbog počinjenog prekršaja.

- Uzimajući u obzir sve utvrđene činjenice, policijski službenici su D.G. donijeli rešenje o proterivanju sa teritorije Crne Gore, shodno Zakonu o strancima, nakon čega je imenovani prinudno udaljen preko graničnog prelaza Dobrakovo, uz zabranu ulaska u Crnu Goru u trajanju od jedne godine - dodaje se.

U odnosu na drugog vračarca, kako navode iz policije, u sprovedenom postupku utvrđeno je postojanje razloga za otkaz boravka do 90 dana, pa je i za njega doneto rešenje o otkazu boravka, sa rokom za napuštanje Crne Gore i zabranom ulaska u trajanju od godinu dana.