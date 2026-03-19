POGLEDAJTE KAKO SU POHAPŠENI PEDOFILI! Pronađena gomila snimaka zlostavljanja dece, MUP izneo nove detalje akcije "Armagedon" (video)
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave za tehniku, Službe za borbu protiv visokotehnološkog kriminala, u saradnji sa Posebnim odeljenjem za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, u nastavku akcije „Armagedon“, uhapsili su tri osobe zbog sumnje da su izvršile krivično delo prikazivanja, pribavljanja i posedovanja pornografskog materijala, kao i iskorišćavanja maloletnih lica za pornografiju.
- Uhapšeni su S. S. (34) iz Aranđelovca, B. Đ. (68) iz Subotice i A. M. (37) iz Bora. Sumnja se da su oni putem interneta preuzimali, čuvali i delili materijal nastao seksualnom eksploatacijom dece - piše u saopštenju.
Kako dodaju, policija je prilikom pretresa stanova i drugih prostorija koje su osumnjičeni koristili pronašla elektronske uređaje sa uskladištenim višegigabajtnim multimedijalnim sadržajem koji potiče od seksualne eksploatacije dece.
Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom tužilaštvu.
Nastavak akcije „Armagedon“ potvrđuje odlučnost nadležnih organa da kontinuirano rade na otkrivanju i procesuiranju osoba koje učestvuju u ovom vidu kriminala, kao i da prate digitalne tragove koji često vode do novih osumnjičenih.
Otkrivanje krivičnih dela seksualne eksploatacije dece u digitalnom okruženju ostaje jedan od prioriteta u radu policije i tužilaštva, uz istovremeno sprovođenje preventivnih aktivnosti usmerenih na zaštitu dece na internetu.