Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave za tehniku, Službe za borbu protiv visokotehnološkog kriminala, u saradnji sa Posebnim odeljenjem za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, u nastavku akcije „Armagedon“, uhapsili su tri osobe zbog sumnje da su izvršile krivično delo prikazivanja, pribavljanja i posedovanja pornografskog materijala, kao i iskorišćavanja maloletnih lica za pornografiju.

Hapšenje u velikoj akciji "Armagedon" Izvor: MUP RS

 - Uhapšeni su S. S. (34) iz Aranđelovca, B. Đ. (68) iz Subotice i A. M. (37) iz Bora. Sumnja se da su oni putem interneta preuzimali, čuvali i delili materijal nastao seksualnom eksploatacijom dece - piše u saopštenju.

 Kako dodaju, policija je prilikom pretresa stanova i drugih prostorija koje su osumnjičeni koristili pronašla elektronske uređaje sa uskladištenim višegigabajtnim multimedijalnim sadržajem koji potiče od seksualne eksploatacije dece.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom tužilaštvu.

Nastavak akcije „Armagedon“ potvrđuje odlučnost nadležnih organa da kontinuirano rade na otkrivanju i procesuiranju osoba koje učestvuju u ovom vidu kriminala, kao i da prate digitalne tragove koji često vode do novih osumnjičenih.

Otkrivanje krivičnih dela seksualne eksploatacije dece u digitalnom okruženju ostaje jedan od prioriteta u radu policije i tužilaštva, uz istovremeno sprovođenje preventivnih aktivnosti usmerenih na zaštitu dece na internetu.

Ne propustiteHronika"ARMAGEDON" U TRI GRADA SRBIJE! Policija otkrila snimke zlostavljanja dece uzrasta od 4 do 13 godina, uhapšene tri osobe!
hapšenje
HronikaAKCIJA ARMAGEDON U TOKU: Policija uhapsila PEDOFILE u Mladenovcu, Požarevcu i Jagodini
lutka-zlostavljanje-seksualno-zlostavljanje.jpg
HronikaUŽAS: 300 pedofila uhvaćeno u Srbiji!
radisa-m.deda-unuke-obljubio-pedofil.jpg
