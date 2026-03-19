Osumnjičeni za teško ubistvo Nenada Kustudića (58) u Čačku, Milan M., Filip P. i Vladimir T., saslušani su pred Višim javnim tužilaštvom u Čačku, kada je, kako Kurir saznaje, jedan od njih do detalja govorio o ubistvu čitava dva sata!

- Oni se sumnjiče da su 15. marta 2026. godine, iz bezobzirne osvete, brutalno napali žrtvu i naneli joj više udaraca tupim predmetima po glavi i telu. Od zadobijenih povreda žrtva je preminula na licu mesta - kažu iz nadležnog tužilaštva za Kurir i dodaju da tužilaštvo delo kvalifikuje kao teško ubistvo u saizvršilaštvu:

Uijeni Nenad Kustudić Foto: Društvene Mreže

- Osumnjičeni su saslušani 18. marta u Višem javnom tužilaštvu u Čačku. Jedan od njih izneo je odbranu koja je trajala oko dva sata, dok su druga dvojica iskoristila svoje zakonsko pravo da se brane ćutanjem. Nakon saslušanja, sud im je odredio pritvor, a istraga je u toku.

Više javno tužilaštvo u Čačku, takođe je, donelo naredbu o sprovođenju istrage protiv trojice muškaraca iz Čačka.

Inače, ubijeni Kustudić bio je poznat policiji, a u svom kriminalnom dosijeu imao je krivična dela u vezi sa prevarama, zelenašenjem, preprodajom automobila. Sudeći po objavama na društvenim mrežama, bio je i član bajkerske grupe "Anđeli pakla".