- Ubistvo počinjeno početkom godine rasvetljeno je tri meseca kasnije kada je telo Ivana Vijoglavina pronađeno na obali Tise. Ubrzo je uhapšen jedan osumnjičeni, a potom i drugi koji se sumnjiči da mu je pomogao da prikrije zločin i baci telo u reku - kaže izvor Kurira.

Podsetimo, Ivan je nestao 3. januara ove godine pola sata nakon ponoći, nakon što je izašao iz kafane u mestu Aradac kod Zrenjanina gde je i živeo, i od tada mu se gubi svaki trag.

Ivan Vijoglavina Foto: Društvene Mreže

Ivanova majka je tada ispričala da je njen sin Ivan bio u kafani sa prijateljima kada mu se izgubio svaki trag. Žena je očajnički pokušavala da pronađe sina i apelovala preko medija da svi koji imaju bilo kakvu informaciju o Ivanu to jave njoj ili policiji.

- Bio je sa četvoricom prijatelja. Oni su svi otišli pre njega iz kafane. Ivan je ostao sam sa vlasnikom do fajronta. Vlasnik mi je rekao da je zatvorio kafanu, da je Ivan otišao, ali da ne zna u kom pravcu - priča majka Lila.

Pokušavali su da ga kontaktiraju i telefonom, ali mobilni mu je isključen još od nestanka.

- Naravno da smo pokušavali da ga zovemo. Međutim, Ivanov telefon je od te noći nestanka ugašen. Mi smo slali molbu policiji da objavi nestanak. U međuvremenu smo se čuli sa svim ljudima koji su sa Ivanom bili u kafani, ali niko ništa ne zna - ispričala je neutešna majka Lila.

Tri meseca kasnije, isplivala je jeziva istina, telo je pre sedam dana pronađeno u Tisi, a sada su uhapšena dvojica.