OVO JE UBIJENI MUŠKARAC (35) IZ ZRENJANINA: Ivan Vijoglavin nestao 3. januara, majka ga očajnički tražila sve dok telo nije isplivalo iz Tise pre 7 dana! (foto)
Telo Ivana Vijoglavina (35), koji je nestao 3. januara, u mestu Aradac kod Zrenjanina, pronađeno je 12. marta na obali Tise, a sada se ispostavilo da je početkom januara mladić ubijen, zbog čega su uhapšena dvojica M. L. (65), osumnjičen za izvršenje ubistva, i M. L. (38), koјi se tereti za pomaganje u prikrivanju zločina.
- Ubistvo počinjeno početkom godine rasvetljeno je tri meseca kasnije kada je telo Ivana Vijoglavina pronađeno na obali Tise. Ubrzo je uhapšen jedan osumnjičeni, a potom i drugi koji se sumnjiči da mu je pomogao da prikrije zločin i baci telo u reku - kaže izvor Kurira.
Podsetimo, Ivan je nestao 3. januara ove godine pola sata nakon ponoći, nakon što je izašao iz kafane u mestu Aradac kod Zrenjanina gde je i živeo, i od tada mu se gubi svaki trag.
Ivanova majka je tada ispričala da je njen sin Ivan bio u kafani sa prijateljima kada mu se izgubio svaki trag. Žena je očajnički pokušavala da pronađe sina i apelovala preko medija da svi koji imaju bilo kakvu informaciju o Ivanu to jave njoj ili policiji.
- Bio je sa četvoricom prijatelja. Oni su svi otišli pre njega iz kafane. Ivan je ostao sam sa vlasnikom do fajronta. Vlasnik mi je rekao da je zatvorio kafanu, da je Ivan otišao, ali da ne zna u kom pravcu - priča majka Lila.
Pokušavali su da ga kontaktiraju i telefonom, ali mobilni mu je isključen još od nestanka.
- Naravno da smo pokušavali da ga zovemo. Međutim, Ivanov telefon je od te noći nestanka ugašen. Mi smo slali molbu policiji da objavi nestanak. U međuvremenu smo se čuli sa svim ljudima koji su sa Ivanom bili u kafani, ali niko ništa ne zna - ispričala je neutešna majka Lila.
Tri meseca kasnije, isplivala je jeziva istina, telo je pre sedam dana pronađeno u Tisi, a sada su uhapšena dvojica.
- Sumnja se da јe stariјi M. L. početkom јanuara ove godine usmrtio muškarca, takođe iz okoline Zrenjanina. Sudbina žrtve bila јe nepoznata sve do 12. marta, kada јe njegovo telo izvučeno iz reke Tise. Istraga јe dovela i do mlađeg muškarca, M. L., koјi se sumnjiči za krivično delo sprečavanje i ometanje dokazivanja. Sumnja se da јe on pomagao ubici u uništavanju i skrivanju dokaza zločina, uklanjanju tela koјe јe na kraјu bačeno u reku - pisali smo ranije.