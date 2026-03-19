M.L. (64) iz okoline Zrenjanina uhapšen je zbog sumnje da je ubio Ivana Vijoglavina (35), a prema nezvaničnim informacijama, Vijoglavin je ubijen tako što mu je prerezan grkljan.

Kako je saopštio MUP, uhapšen je takođe i M.L. (38) zbog sumnje da je izvršio krivično delo sprečavanje i ometanje dokazivanja.

- Sumnja se da je M.L. (64), početkom januara ove godine, usmrtio muškarca iz okoline Zrenjanina čije je telo pronađeno 12. marta u reci Tisi, dok se M.L. (38) sumnjiči da mu je pomogao da uništi i sakrije dokaze, kao i da se reši tela - rečeno je za Kurir.

Ivan Vijoglavin Foto: Društvene Mreže

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni Višem javnom tužilaštvu u Zrenjaninu.

Podsetimo, Ivan je nestao 3. januara ove godine pola sata nakon ponoći, nakon što je izašao iz kafane u Aradcu kod Zrenjanina gde je i živeo, i od tada mu se gubi svaki trag.

nenad.jpg
zlocin.jpg
nenad.jpg