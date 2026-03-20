Elvis Bibić Foto: Društvene Mreže

- Verovatno su u tom momentu bili na pauzi, s obzirom na to da su tik pre urušavanja konstrukcije, nekoliko radnika sedela tamo, a onda se skela samo srušila - rekao je za austrijske medije jedan od očevidaca i dodao da su četvorica stradala na licu mesta, a peti je zadobio teške povrede, jer je, kako kaže, verovatno bio na samom vrhu.

Prema saznanjima austrijskih medija, građevinska inspekcija izvršena je samo nekoliko dana ranije, odnosno u petak 13. marta, kada je rečeno da je sve bilo u savršenom redu.

Posebno šokira potez firme koja je bila zadužena za radove. Kako se navodi, odmah nakon tragedije uklonili su objave sa njihovog sajta i društvenih mreža, uključujući i objave vezane za sporno gradilište.

- Samo nekoliko minuta nakon nesreće, sve objave su obrisane sa veb stranice kompanije, ali ipak, u kratkom saopštenju poručili su da su "duboko potreseni tragedijom" - navodi izvor.

Jezivi prizori

Dan nakon nesreće, građani su se u velikom broju okupljali u blizini mesta nesreće, donosili su cveće i palili sveće.

- Ovo je strašno, ne možemo da veruemo šta se dogodilo - pričaju potreseni meštani koji su svakodnevno viđali radnike.