Slušaj vest

Elvis Bibić iz sela Ugao kod Sjenice poginuo je u utorak 17. marta na gradilištu u Beču, zajedno sa trojicom radnika, kada se tokom izvođenja radova iznenada urušila građevinska skela i oplata, zatrpavši ih pod betonom i konstrukcijom, a očevici kažu da je do tragedije došlo tokom pauze.

Elvis Bibić Foto: Društvene Mreže

- Verovatno su u tom momentu bili na pauzi, s obzirom na to da su tik pre urušavanja konstrukcije, nekoliko radnika sedela tamo, a onda se skela samo srušila - rekao je za austrijske medije jedan od očevidaca i dodao da su četvorica stradala na licu mesta, a peti je zadobio teške povrede, jer je, kako kaže, verovatno bio na samom vrhu.

Prema saznanjima austrijskih medija, građevinska inspekcija izvršena je samo nekoliko dana ranije, odnosno u petak 13. marta, kada je rečeno da je sve bilo u savršenom redu. 

Posebno šokira potez firme koja je bila zadužena za radove. Kako se navodi, odmah nakon tragedije uklonili su objave sa njihovog sajta i društvenih mreža, uključujući i objave vezane za sporno gradilište.

- Samo nekoliko minuta nakon nesreće, sve objave su obrisane sa veb stranice kompanije, ali ipak, u kratkom saopštenju poručili su da su "duboko potreseni tragedijom" - navodi izvor.

Jezivi prizori

Dan nakon nesreće, građani su se u velikom broju okupljali u blizini mesta nesreće, donosili su cveće i palili sveće.

- Ovo je strašno, ne možemo da veruemo šta se dogodilo - pričaju potreseni meštani koji su svakodnevno viđali radnike.

Istraga je u toku, a nadležni pokušavaju da utvrde da li je uzrok pad konstrukcije greška u izvođenju radova, udar krana ili nešto treće.

