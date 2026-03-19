Slušaj vest

Porodica Ivana Vijoglavina (35) iz okoline Zrenjanina potpuno je van sebe nakon saznanja da je njen sin ubijen. Posle informacija da je njegovo telo pronađeno 12. marta na obali Tise, istina je još jezivija, s obzirom na to da se ispostavilo da je Ivan svirepo ubijen, a da su osumnjičeni pokušali da zataškaju sve.

- Potpuno smo skrhani i van sebe, saznali smo da su dvojica uhapšena, jedan ga je ubio, drugi mu je pomogao da sakrije sve. Ništa još uvek ne znamo detaljno - kaže za Kurir Ivanov brat, vidno potresen.

Prema njegovim rečima, porodica sumnja ko bi mogao da stoji iza ovoga.

- Imamo određene sumnje, ali još uvek ništa zvanično ne znamo, mnogo smo potreseni. Ivan je bio porodičan čovek, koliko znamo, ni sa kim nije imao problema, ali je poslednji put viđen u kafani to veče, sa vlasnikom je imao poslednji kontakt i od tada mu se gubi svaki trag - dodaje neutešni brat.

Ivan Vijoglavin

Inače, Ivan je nestao 3. januara ove godine pola sata nakon ponoći, nakon što je izašao iz kafane u mestu Aradac kod Zrenjanina gde je i živeo, i od tada mu se gubi svaki trag. Njegovo telo pronađeno je tri meseca kasnije,12. marta u Tisi, a sada su uhapšena dvojica zbog jezivog ubistva.

- M. L. (65), osumnjičen za izvršenje ubistva, i M. L. (38), koјi se tereti za pomaganje u prikrivanju zločina, inače je reč o ocu i sinu - kaže izvor Kurira.

Podsetimo, Ivanova majka jeranije ispričala da je njen sin Ivan bio u kafani sa prijateljima kada mu se izgubio svaki trag. Žena je očajnički pokušavala da pronađe sina i apelovala preko medija da svi koji imaju bilo kakvu informaciju o Ivanu to jave njoj ili policiji.