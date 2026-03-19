Kriminalni klan koji je uhapšen zbog ubistva vođe balkanskog kartela Živka Bakića, kako Kurir nezvanično saznaje, sumnjiči se i za otmicu i ubistvo Milana Stokovića iz Zemuna, koji je nestao sredinom oktobra prošle godine! Kako saznajemo, organizovana kriminalna grupa koja se dovodi u vezu sa kavačkim i vračarskim klanom, planirala je da telo Stokića posle jezivog mučenja, uništi kiselinom i krečom i zakopa u raki u blizini Požarevca!

Međutim, prema nezvaničnim informacijama, pošto je policija uhapsila dvojicu njihovih pripadnika koji su 19. oktobra zatečeni sa lopatama, dok su kopali jamu, telo Stokovića koji je prethodno otet u Beogradu, mučen, ispitivan i ubijen, navodno je spaljeno.

Podsetimo, policija je u oktobru u selu kod Požarevca uhapsila dve osobe koje su zatečene kako kopaju raku.

- U ovoj opsežnoj akciji, koja je sprovedena 19. oktobra na teritoriji Požarevca, u šumskom rejonu između sela Rečica i sela Rama, policija je zatekla članove navedenih kriminalnih grupa kako vrše pripreme za izvršenje navedenog krivičnog dela, iskopavanjem rake u koju su, kako se sumnja, planirali da smeste telo žrtve - saopšteno je posle hapšenja dvojice osumnjičenih.

Policija je tada na licu mesta zatekla i 24 litara sone kiseline i 50 kilograma kreča, najverovatnije pripremljenih za uništavanje tragova kao i tela žrtve.

Kako Kurir nezvanično saznaje, tokom istrage, policija i nadležno tužilaštvo otkrili su da je žrtva klana Milan Stoković iz Zemuna i uhapsili osumnjičene za učešće u jezivom zločinu.

Podsetimo, MUP je juče saopštio da su pripadnici Službe za borbu protiv organizovanog kriminala i PU za grad Beograd UKP Trećeg odeljenja, u saradnji sa Bezbednosno - informativnom agencijom, po nalogu javnog tužioca za organizovani

kriminal, uhapsili su A.N. (27) i N.K. (33) pripadnike organizovane kriminalne grupe koja se tereti za izvršenje teških krivičnih dela.

- Sumnja se da su pripadnici ove organizovane kriminalne grupe, za čijim se organizatorima traga, od 14. oktobra 2025. do 19. januara 2026. godine, izvršili teško ubistvo nad Ž. B. i S. M., kao i krivična dela udruživanje radi vršenja krivičnih dela, neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

Kako se navodi u saopštenju, policija je prilikom pretresa stanova i drugih prostorija na više lokacija u Beogradu i Surdulici, za koje se sumnja da su koristili pripadnici ove OKG, pronašla oko pola kilograma praškaste braon materije za koju se sumnja da je heroin i vagicu za precizno merenje.

Posle hapšenja klana, oglasilo se i tužilaštvo, koje je saopštilo da su trojica osumnjičenih pripadnika zloglasne grupe već u pritvoru od ranije.

Vračarci žrtvu zakopali kod Sopota Pripadnicima takozvanog vračarskog klana, na čijem su čelu prema optužnici bili Nikola Vušović i Radoje Zvicer, sudi se za ubistvo Aleksandra Halabrin (26), koji je nestao 20. marta 2020. Njegovo telo pronađeno je dva meseca kasnije, zakopano u plitkom grobu u naselju Sopot. Podsetimo, prema optužnici, Halabrin je ubijen u jednom stanu u Beogradu a potom je njegovo telo prebačeno i zakopano.

Podsetimo, kako je Kurir pisao, istragu ubistva vođe balkanskog kartela Živka Bakića, koji je 16. januara ubijen u blizini svoje kuće u Sopotu vodilo je Više javno tužilaštvo u Beogradu po čijem su nalogu uhapšeni direktni izvršilac zločina i jedan njegovo saučesnik.

- Operativne informacije prikupljene tokom istrage ubistva Bakića, kom se pred Specijalnim sudom u Beogradu sudilo za šverc 324 kilograma kokaina iz Južne Amerike u Evropu, ukazuju da iza njegovog kao i ubistva Stokovića za koje prikupljeni dokazi ukazuju da su povezana stoje vračarski i kavački kriminalni klan - podseća naš sagovornik.

Vođa kavačkog klana, Radoje Zvicer, podsetimo, jedan je od najtraženijih begunaca za kojim je raspisana poternice, dok je vođa vračarskog klana kom se već sudi za tri ubistva i šest pokušaja ubistava u Nikola Vušović, zvani Džoni sa Vračara u pritvoru u Nemačkoj.

Način izvršenja ubistva Stokovića, prema rečima našeg sagovornika, po surovosti podseća na likvidacije kriminalne grupe Veljka Belivuka i Marka Miljkovića.

- Ovo ubistvo podseća na ubistvo Gorana Mihajlovića, kog su pripadnici klana Veljka Belivuka i Marka Miljkovića oteli, otrovali u kući u Ritopeku a potom njegovo telo spalili u vikendici u Surduku - podseća sagovornik Kurira.

Svedok saradnik Nikola Spasojević, koji je bio pripadnik zloglasnog klana, ali je pristao da za manju kaznu ispriča sve što zna o zločinima, podsetimo, tokom svedočenja pred Specijalnim sudom ispričao je da su telo Gorana Mihajlovića u Surduk prebacili kamionom i da su ga na lomači od guma zapalili u dvorištu, a potom ostatke prosuli s Pupinovog mosta u Dunav.