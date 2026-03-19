SKIDAO "CRNU MAGIJU", PA JOJ ODNEO UŠTEĐEVINU: Uhapšen prevarant, Nišlijka mu dala više od 30.000 evra
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu, intenzivnim operativnim radom identifikovali su i, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili N. N. (31) iz okoline Bačke Palanke, zbog sumnje da je izvršio krivično delo prevara.
- Kako se sumnja, krajem prošle godine osumnjičeni je doveo u zabludu šezdesetogodišnju ženu iz Niša, ubedivši je da je žrtva magije i da će joj pomoći da je ukloni - navodi se u saopštenju Policijske uprave Niš.
Kako se dodaje u saopštenju PU Niš, ubeđena u tvrdnje osumnjičenog, žena je u više navrata izvršila uplate u ukupnom iznosu od 96.000 dinara, kao i više od 30.000 evra, verujući da time rešava problem.
Osumnjičenom je, po nalogu tužilaštva, određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu za krivično delo prevara, biti priveden tužiocu.