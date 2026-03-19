VLASNIK KAFANE UBIO IVANA, A SIN MU POMOGAO DA SE REŠI TELA: Osumnjičeni posle svirepog zločina majci ubijenog složio priču o misterioznim ljudima! ŠOK DETALJI
Otac M.L. (65) i sin M.L. (38) iz mesta Aradac kod Zrenjanina, osumnjičeni su za zločin u kom je Ivan Vijoglavin (35) iz istog mesta ubijen, a kako nezvanično saznajemo, reč je o vlasnicima kafane u kojoj je Ivan poslednji put viđen.
Majka ubijenog Ivana pričala je ranije da je njen sin poslednji kontakt imao upravo sa vlasnikom kafane u kojoj je bio u noći kada mu se izgubio svaki trag. Nesrećna žena je tada navela i da je pričala sa valsnikom lokala, koji joj je ispričao neverovatnu priču o Ivanovom nestanku.
- Ivanovi drugovi otišli su malo ranije iz kafane i on je ostao sam sa vlasnikom. Kako mi je vlasnik ispričao, u jednom trenutku su se parkirali, a onda su unutra ušla tri muškarca. Oni su mu rekli da izađe napolje sa njima da bi razgovarali. Gazda kafane mi je rekao da, kada je Ivan izlazio sa njima, njemu su zapretili da nikome ništa ne govori, a onda je krenula rasprava i tada i od tada se Ivanu gubi svaki trag - ispričala je Ivanova majka ranije.
MUP je danas saopštio da se stariji M. L. tereti da je izvršio krivično delo ubistvo, dok se mlađi sumnjiči da je izvršio krivično delo sprečavanje i ometanje dokazivanja.
- Sumnja se da јe stariјi M. L. početkom јanuara ove godine usmrtio muškarca, takođe iz okoline Zrenjanina. Sudbina žrtve bila јe nepoznata sve do 12. marta, kada јe njegovo telo izvučeno iz reke Tise.
Istraga јe dovela i do mlađeg muškarca, M. L., koјi se sumnjiči za krivično delo sprečavanje i ometanje dokazivanja. Sumnja se da јe on pomagao ubici u uništavanju i skrivanju dokaza zločina, uklanjanju tela koјe јe na kraјu bačeno u reku - pisali smo ranije.