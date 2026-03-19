Slušaj vest

Meštani sela Sečanica kod Niša kažu za Kurir da su u šoku nakon što je meštanin Bojan T. (41) pretukao komšiju Miodraga R. (61) i to u dvorištu njegove kuće!

Kako kažu, ovaj napad ima pozadinu, mada ga nikako ne opravdavaju. Za povređenog Miodraga R. kažu da je vrlo nezgodan čovek i da je svemu ovome prethodilo to što je bio neprijatan prema ćerki osumnjičenog Bojana T.

- Bojanova ćerka je tinejdžerka, a Miodrag joj je valjda dobacivao prethodnih godinu dana. Dobacivao je devojčici i zadirkivao ju je... Voleo je da psuje i znao je da bude vrlo neprijatan. To je motiv za prebijanje - pričaju meštani Sečanice i dodaju:

Mesto prebijanja u selu Sečanica Foto: Kurir.rs/M.S.

- Bojanu se ćerka valjda opet požalila na Miodraga i on je 12. marta uleteo kod njega u dvorište i nekakvom metalnom šipkom ga izudarao po glavi, rebrima i stomaku... Čuli smo da je Miodrag u teškom stanju, a Bojana je odvela policija.

Žitelji niškog sela kažu da je njihov pretučeni komšija odavno popustio sa živcima.

- Bio je na ratištu i otkas se vratio on je, da kažemo, nezgodan. Ima vrlo težak karakter - tvrde njegove komšije i dodaju da ovo nije prvi put da je Miodrag R. napadnut, upravo zbog svoje loše naravi.

- Pre mnogo godina, ima 30 sigurno, on je bio izboden. Doduše, izboden je nekim malim nožem, a povredio ga je isto komšija iz sela - dodaju.

Osumnjičeni Bojan T. tereti se za krivično delo ubistvo u pokušaju i određeno mu je zadržavanje do 48 sati u kom roku će biti saslušan u tužilaštvu.

S druge strane, pretučeni muškarac je smešten u bolnicu sa povredama opasnim po život.

- Lekari su mu konstatovali povrede glave, odnosno prelom lobanje, kao i druge teške povrede unutrašnjih organa i unutrašnja krvarenja - kaže izvor.

Meštani sela Sečanica kod Niša kažu da uprkos prgavoj naravi pretučenog komšije, žele da se on brzo oporavi.