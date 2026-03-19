Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP i SBPOK, u saradnji sa Javnim tužilaštvom za organizovani kriminal u Beogradu i međunarodnim partnerima, uhapsili su pet osoba zbog sumnje da su deo organizovane kriminalne grupe koja se bavila krijumčarenjem narkotika širom Evrope. Za još dve osobe se traga.

Uhapšeni su N. K. (48), M. Lj. (70), Đ. S. (42), D. B. (46) i D. S. (53), a akcija je realizovana uz podršku Evropola, kao i policijskih i istražnih organa Nemačke, Francuske i Španije, te pripadnika Žandarmerije, SAJ-a i više policijskih uprava u Srbiji - Kraljeva, Čačka, Prokuplja i Novog Sada.

Istraga je pokazala da je ova kriminalna grupa delovala i ranije, pa su u prethodnom periodu njeni članovi hapšeni u inostranstvu. U Francuskoj je u oktobru 2024. godine uhapšen jedan pripadnik prilikom pokušaja krijumčarenja 570 kilograma hašiša, dok su u Nemačkoj tokom 2025. godine uhapšena još tri člana, dvojica sa 432 kilograma hašiša i jedan sa 157 kilograma kokaina.

- Prema sumnjama istražnih organa, grupa je od oktobra 2024. do avgusta 2025. godine organizovano krijumčarila drogu iz Španije i Italije ka Nemačkoj, koristeći transportna preduzeća registrovana u Bugarskoj i Mađarskoj. Ova preduzeća služila su kao paravan za ilegalni transport narkotika, koji je prevožen teretnim vozilima - piše u saopštenju.

Sumnja se da su članovi grupe, po nalogu organizatora M. K., prokrijumčarili najmanje 157 kilograma kokaina i više od jedne tone hašiša.

Tokom pretresa na više lokacija u Beogradu, Kraljevu, Čačku, Novom Sadu i Prokuplju, policija je zaplenila manju količinu kanabisovog ulja, dva pištolja, veću količinu municije, 88.070 evra, kao i više luksuznih automobila i poslovnu dokumentaciju.

Takođe, od organizatora grupe oduzet je stan u Beogradu vredan oko 530.000 evra, za koji se sumnja da je kupljen novcem stečenim krijumčarenjem droge.