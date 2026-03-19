Bivši upravnik zatvora Vladimir Bukvić svedočio je danas prvi put pred Višim sudom u Beogradu u nastavku suđenja zaposlenima iz KPZ "Padinska Skela" - Slađanu Kovačeviću, Dušanu Komazecu, Stefanu Pavloviću, Zoranu Krstiću i Vesni Sredojević, optuženima za nesavestan rad u službi koji je, kako se sumnja, doveo do smrti osuđenika Stanimira Brajkovića.

Stanimir Brajković Foto: Privatna Arhiva

On je naveo i da nije imao saznanja o dešavanjima u sobi u kojoj je boravio sada pokojni Brajković, ističući da bi, da je bilo pokušaja prikrivanja zlostavljnja, reagovao.

Govoreći o uslovima u zatvoru, Bukvić je ukazao na ozbiljne probleme u funkcionisanju sistema, uključujući nedostatak osoblja i tehničke opreme, kao i poteškoće u sprečavanju nasilja među zatvorenicima.

- Kad naiđu komandiri hodnikom, morate da se prikrijete da čujete šta se dešava u sobama. Ako pričate ili prilazite, kad osuđenici čuju glas komandira, oni se iste sekunde svi utišaju, ućute se. Imali smo nebrojeno slučajeva silovanja u zatvoru,a da komandiri to ne čuju, jer ako osuđenici čuju nešto, odmah prestanu i zalepe uho za vrata. Zlostavljanje u zatvoru je jako teško sprečiti i zato sam ja sprečavao da prekršajci hodaju po krugu od četiri hektara i stavljeni su u zatvoreni deo. Žrtve nasilja su prinuđene da prikrivaju nasilje koje trpe u zatvoru i zato je nasilje teško otkriti - ispričao je Bukvić.

On je rekao da pre smrti Stanimira Brajkovića nije znao ko je on, a da je o njegovoj smrti obavešten naknadno od kolega.

- Dobio sam informaciju da je najverovatnije preminuo od izliva krvi u mozak, a moguće da mi je spomenuto i srce. Načelnik Saša Popović me je informisao o tome. Zvao sam doktorku Vesnu i nije me iznenadilo što je preminuo jer se u zatvoru dešava da neko prirodno premine. Doktorka mi je rekla da je bio lošeg zdravstvenog stanja kad je došao, da je ranije imao moždani udar i da se otežano kretao. Rekla je da je imao povrede na telu i donela mi je fotografije povreda. Ono što sam na njima video je delovalo bezazleno, ogrebotina na glavi, masnica kod lakta i modrica kod rebara. Rekla mi je da je uzrok povredama pad i da je bio sklon padanju - ispričao je Bukvić i potom dodao da je zadatak da obavesti porodicu Brajkovića imao načelnik službe za obezbeđenje.

- Ja sa njegovim sinom nisam imao kontakt, načelnik Saša je uvek bio u tim situacijama, ja se sa porodicama nikada nisam sretao. Nismo ništa krili, uvek smo bili transparentni, da porodice znaju šta je sa njihovim najbližima koji su u zatvoru - dodao je.

Bukvić je objasnio da je funkciju upravnika obavljao od juna 2018. do marta 2024. godine, nakon čega je, na lični zahtev, premešten na drugo radno mesto. Kako je naveo, tokom marta bio je na odmoru i tada je saznao za pokretanje disciplinskog postupka protiv njega.

- Kad sam došao na mesto upravnika, prekršajno osuđeni su bili svuda i njihovo kretanje je bilo potpuno nekontrolisano, pa sam pozvao stručni tim da u zatvoru napravimo neki sistem, jer su nekontrolisano išli gde su hteli, a ja na to nisam pristajao. Deo paviljona B smo uredili za bolesne, a u drugom delu su bila krivično osuđena lica. Po zakonu, oni moraju da budu odvojeni. U B paviljonu je bio jedan komandir i odlučili smo da prekršajno osuđene stavimo u zatvoreni deo, jer su najveći broj bili migranti bez podataka ili lica koja su ranije imala više krivičnih kazni. Migranti su bili izuzetno skloni nasilju i bili su vrlo problematični. Kad bismo otvorili sobe u kojima su migranti, svaki put bi došlo do tuče. Deluje da su prekršajci najlakši osuđenici, ali u stvarnosti nije tako. Kad kamandir otvori vrata, napadali bi ga cigaretama, to nisu naivne situacije. Među njima je bilo i onih koji nemaju takvu istoriju, ali to je na onima koji sa njima rade, u koju sobu će da ih stave - rekao je Bukvić.

Dodao je da su tehnički uslovi dodatno otežavali nadzor, posebno kada je reč o video-nadzoru, jer su, kako je rekao, snimci slabog kvaliteta.

Tokom svedočenja osvrnuo se i na rad optuženih, ocenjujući da su pojedini od njih posao obavljali savesno, u skladu sa iskustvom i mogućnostima, a na kraju, naveo je da je za smrt Brajkovića saznao tokom odsustva i da je prvobitno verovao da je u pitanju prirodan uzrok smrti, kao i da ne zna detalje obdukcije.