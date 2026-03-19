Slušaj vest

- Pritvor je produžen rešenjem od 9. marta, dok se postupak nalazi u fazi odlučivanja o optužnici. Optužni akt protiv Dragijevića, Jankovića i Radoslava Dragijevića prosleđen je Višem sudu u Negotinu na potvrđivanje, gde se očekuje odluka nakon pristiglih odgovora odbrane - potvrdili su iz suda.

1/11 Vidi galeriju Srđan Janković, Dejan Dragijević i Radoslav Dragijević Foto: Printscreen/Video Plus

Prema navodima optužnice, Dejan Dragijević i Srđan Janković terete se za teško ubistvo u saizvršilaštvu, dok je Radoslav Dragijević optužen za neprijavljivanje krivičnog dela i pomoć učiniocu nakon izvršenja krivičnog dela.

Istraga je dopunjena po nalogu Apelacionog suda u Nišu, koji je prethodno dva puta ukidao odluku o potvrđivanju optužnice i naložio da o njoj odlučuje novo sudsko veće Višeg suda u Negotinu.

Tužilaštvo je predložilo da Dragijević i Janković budu osuđeni na kazne doživotnog zatvora.

Sumnja se da su 26. marta 2024. godine službenim vozilom JKP "Vodovod", gde su bili zaposleni, najpre udarili devojčicu, a zatim njeno telo ubacili u automobil.