OSUMNJIČENIMA ZA UBISTVO DANKE ILIĆ PONOVO PRODUŽEN PRITVOR: Dragijević i Janković već 2 godine iza rešetaka, čeka se odluka o optužnice!
Viši sud u Zaječaruprodužio je za još 30 dana pritvor Dejanu Dragijeviću i Srđanu Jankoviću, osumnjičenima za ubistvo dvogodišnje Danke Ilić u Banjskom polju kod Bora.
- Pritvor je produžen rešenjem od 9. marta, dok se postupak nalazi u fazi odlučivanja o optužnici. Optužni akt protiv Dragijevića, Jankovića i Radoslava Dragijevića prosleđen je Višem sudu u Negotinu na potvrđivanje, gde se očekuje odluka nakon pristiglih odgovora odbrane - potvrdili su iz suda.
Prema navodima optužnice, Dejan Dragijević i Srđan Janković terete se za teško ubistvo u saizvršilaštvu, dok je Radoslav Dragijević optužen za neprijavljivanje krivičnog dela i pomoć učiniocu nakon izvršenja krivičnog dela.
Istraga je dopunjena po nalogu Apelacionog suda u Nišu, koji je prethodno dva puta ukidao odluku o potvrđivanju optužnice i naložio da o njoj odlučuje novo sudsko veće Višeg suda u Negotinu.
Tužilaštvo je predložilo da Dragijević i Janković budu osuđeni na kazne doživotnog zatvora.
Sumnja se da su 26. marta 2024. godine službenim vozilom JKP "Vodovod", gde su bili zaposleni, najpre udarili devojčicu, a zatim njeno telo ubacili u automobil.
- Sumnja se da su Dejan Dragijević i Srđan Janković 26. marta 2024. u Banjskom polju kod Bora najpre automobilom JKP "Vodovod", gde su bili zaposleni, udarili dvogodišnju devojčicu i zatim je stavili u vozilo. Oni su, kako se sumnja, njeno telo bacili na deponiju, odakle su ga kasnije premestili. Telo devojčice nije nikada pronađeno.