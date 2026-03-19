Predrag Peca Ikač imao je 33 godine kada je likvidiran u sačekuši pre 27 godina.

Tog 19. marta 1999. ubica ga je sačekao na parkingu na Vidikovcu i u njega ispalio nekoliko hitaca u momentu kada je on seo u "audi A8".

Predrag Ikač Foto: Printscreen/Youtube/Rudar 7

Predrag Ikač je javnosti postao poznat sredinom devedestih godina kada je sa Zoranom Kovačevićem Kočom i Slobodanom Arambašićem ušao u biznis sa kockarnicama i otvorio kazino "Fer plej".

Međutim, i Ikač i Kovačević su ubrzo likvidirani na gotovo isti način, a njihove ubice su još nepoznate. Kovačević je ubijen 18. maja 1998. godine u naselju Braća Jerković u trenutku kada je pokušao da startuje svoj "BMW". Napadač je pucao iz automatske puške, a svedoka zločina nije bilo.

Zoran Kovačević Koča Foto: Printscreen/Youtube/Rudar 7

Iako motivi ove dve likvidacije nisu utvrđeni, upućeni u prilike u beogradskom podzemlju tvrdili su da iza tih ubistava stoji borba za vlast nad profitabilnim poslom, kao što je vlasništvo nad kockarnicama. U tom biznisu su i Kovačević i Ikač bili u vrhu i mnogi su zazirali od njih.

O Predragu Ikaču u januaru 2014. godine javno je progovorio i Kristijan Golubović. Gostujući na "Hepi" televiziji rekao je:

"Sećam se da mi je Peca Ikač, kriminalac, dobar momak sa Miljakovca ili taj kraj gore, ubo nožem u butinu. Izašao sam jedno jutro i on me je čekao u ulazu".

Kristijan Golubović
Kristijan Golubović Foto: Pritnscreen/Instagram

Sudbinu Predraga Ikača doživeo je i njegov sin Ognjen, koji je ubijen sa 22 godine. Bilo je to u junu 2018. Izrešetan je ispred kafića na Vidikovcu, dok je njegov prijatelj tom prilikom ranjen.

Pucnjavi je prethodila svađa u kafiću, nakon čega su dve "ekipe" izašle iz lokala, a onda je napadač izvadio pištolj. Ikač i njegov prijatelj tada su se razdvojili. Drug je počeo da beži ka Vidikovačkom vencu, a Ikač je pretrčao ulicu ka Patrijarha Joanikija.

Napadač je u Ikača ispalio pet metaka, od kojih su ga dva pogodila u kuk i vrat. Njega su primetili stanari obližnjih zgrada kako leži na stepeništu u parkiću između brojeva 22 i 22a. Bio je teško povređen i ležao je u lokvi krvi. Hitna pomoć ga je ubrzo prevezla u bolnicu, međutim mladić je tokom noći podlegao povredama.

Ognjen Ikač Foto: Printscreen/Facebook

Prema rečima izvora, Ikač je bio dobro poznat policiji i prilično "bogatog" dosijea.

"Ognjn Ikač iza sebe ima krivična dela teško ubistvo u pokušaju, nasilničko ponašanje, nedozvoljeno nošenje i posedovanje oružja, razbojnička krađa, droga, iznuda, izazivanje opšte opasnosti, teška krađa", rekao je tada naš izvor.

Ikač je sa Petrom Milankovićem (22) i Markom Ignjatovićem (21) uhapšen 17. aprila 2017. zbog sumnje da su izvršili krivično delo teško ubistvo u pokušaju u Vidikovačkom vencu.

