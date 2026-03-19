Slušaj vest

Službenici Odeljenja za suzbijanje krijumčarenja Uprave carina juče su na graničnom prelazu Horgoš sprečili putnika da prokrijumčari satove, čija je vrednost procenjena na preko 10.000 evra.

Prilikom detaljne kontrole u prtljažnom delu autobusa pronađene su kutije sa neprijavljenom robom: 141 muški i ženski časovnik poznatih robnih marki', kao i 7 narukvica i 10 pari minđuša takođe prestižne robne marke'.

Krijumčarena roba je zadržana do okončanja postupka pred nadležnim sudom.

