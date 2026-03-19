VELIKA ZAPLENA SATOVA I NAKITA NA HORGOŠU: Sprečeno krijumčarenje robe u vrednosti od 10.000 evra - evo gde ih je sakrio u autobusu
Službenici Odeljenja za suzbijanje krijumčarenja Uprave carina juče su na graničnom prelazu Horgoš sprečili putnika da prokrijumčari satove, čija je vrednost procenjena na preko 10.000 evra.
Prilikom detaljne kontrole u prtljažnom delu autobusa pronađene su kutije sa neprijavljenom robom: 141 muški i ženski časovnik poznatih robnih marki', kao i 7 narukvica i 10 pari minđuša takođe prestižne robne marke'.
Krijumčarena roba je zadržana do okončanja postupka pred nadležnim sudom.
