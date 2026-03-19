Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Službe za borbu protiv droga, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, uhapsili su M. B. (54) i B. B. (25), obojica iz Priboja, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Zaplenjena droga Foto: MUP Srbije

- Policija je u Beogradu pretresom stana i drugih prostorija koje su koristili osumnjičeni, kao i pregledom automobila, pronašla i zaplenila više paketa sa oko 77 kilograma marihuane, oko 1,2 kilograma heroina, oko 500 grama smeše za uvećanje mase opojne droge, manju količinu kokaina, kao i dve digitalne vagice za precizno merenje - saopšteno je iz MUP.

M. B. i B. B. je određeno zadržavanje do 48 časova i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom tužilaštvu.

Ne propustiteHronikaPOLICIJA PRONAŠLA ZAKOPANU DROGU: Uhapšen muškarac kod Preševa
WhatsApp Image 2025-02-13 at 13.59.56_80c80212.jpg
HronikaPOLICIJA UPALA U STAN NA PALILULI: Uhapšen mladić zbog marihuane i kokaina! (foto)
droga
HronikaMALOLETNIKU PRODAVAO DROGU, POLICIJA GA UHVATILA NA DELU! Hapšenje u Nišu nasred ulice, pa dileru upali i u stan
policija.jpg
HronikaUHAPŠEN MUŠKARAC (36) U BEOGRADU: U stanu mu pronađeno 2,5 kilograma droge i vagice za precizno merenje
01.jpg