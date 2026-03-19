MALOLETNICI PRETUKLI I POKUŠALI DA OPLJAČKAJU DOSTAVLJAČA NA VOŽDOVCU: Nokautirali čoveka, prolaznici snimili uznemirujuću scenu!
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, Policijske stanice Voždovac, brzim i efikasnim radom, identifikovali su i pronašli trojicu maloletnika starosti 17 i 16 godina koji su, kako se sumnja, juče oko 17.25 časova na Voždovcu presreli i više puta udarili po glavi i telu tridesettrogodišnjeg radnika jedne firme za dostavu, tražeći da im preda novac, što on nije učinio.
- Zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo razbojništvo u pokušaju, protiv trojice maloletnika biće podneta krivična prijava u redovnom postupku Višem javnom tužilaštvu u Beogradu, Odeljenju za maloletnike - saopšteno je danas iz MUP.
Inače, napad na dostavljača juče je zabeležen kamerama mobilnih telefona brojnigh prolaznika koji su se zatekli na ulici u tom momentu. Na uznemirujućem snimku se vidi kako dva momka udaraju i nokautiraju muškarca.