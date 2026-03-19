Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, Policijske stanice Voždovac, brzim i efikasnim radom, identifikovali su i pronašli trojicu maloletnika starosti 17 i 16 godina koji su, kako se sumnja, juče oko 17.25 časova na Voždovcu presreli i više puta udarili po glavi i telu tridesettrogodišnjeg radnika jedne firme za dostavu, tražeći da im preda novac, što on nije učinio.

- Zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo razbojništvo u pokušaju, protiv trojice maloletnika biće podneta krivična prijava u redovnom postupku Višem javnom tužilaštvu u Beogradu, Odeljenju za maloletnike - saopšteno je danas iz MUP.

Inače, napad na dostavljača juče je zabeležen kamerama mobilnih telefona brojnigh prolaznika koji su se zatekli na ulici u tom momentu. Na uznemirujućem snimku se vidi kako dva momka udaraju i nokautiraju muškarca. 

Ne propustiteHronikaIZUDARAO MUŠKARCA I UKRAO MU NOVČANIK: Uhapšen razbojnik iz Subotice!
shutterstock_86474341.jpg
HronikaUŽAS U SMEDEREVU! ŽENI UPALI U KUĆU, VEZALI JE I TUKLI, PA 2 SATA VRŠLJALI PO KUĆI: Policija uhapsila razbojnike, žrtva teško povređena!
whatsapp-image-20210323-at-3.41.09-pm.jpg
HronikaPRVO GA BRUTALNO PREBILA, PA POKRALA Uhapšena Kineskinja koja je u Surčinu počinila filmsku krađu! Oštetila sunarodnika za hiljade evra, ukrala i skupocen auto
0f56f25c-828d-426c-8258-9929416903bd.jpg
HronikaKINEZU SA LEDINA MASKIRANA BANDA UPALA U STAN: Razbojnici ga vezali, usta mu prelepili trakom pa mučili da im kaže gde su pare! Ovo je suma koju su uzeli!
screenshot-4.jpg