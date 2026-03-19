Hronika
SAOBRAĆAJKA U CENTRU PRIJEPOLJA: Motor oboren na zemlju, pored putničko vozilo, na licu mesta policija i Hitna pomoć (FOTO)
Slušaj vest
PRIJEPOLJE – U centru Prijepolja danas oko 14.30 časova dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj su učestvovali motocikl i putničko vozilo.
- Na lice mesta brzo je stigla ekipa Hitne pomoći koja ukazuje pomoć povređenom motociklisti. Njegovo zdravstveno stanje za sada nije poznato, kaže za RINU jedan od očevidaca.
Foto: RINA
Na mestu nezgode pripadnici saobraćajne policije izvršili su uvđaj, a tokom njegovog trajanja u ovom delu grada saobraćaj se odvijao usporeno.
Više informacija o uzrocima nezgode i stepenu povreda biće poznato nakon završetka policijskog uviđaja.
Kurir.rs/RINA
Reaguj
Komentariši