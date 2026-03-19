Slušaj vest

Glavna tužiteljka Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu Ivana Pomoriški, prema trvdnjama izvora iz pravosuđa, odbija da napusti kancelarije Trećeg osnovnog suda u Beogradu koje su im privremeno bile date na korišćenje.

Kako otkriva sagovornik, sud je na korišćenje ustupio dve kancelarije, ali je doneta nova odluka na osnovu koje dve kancelarije treba da budu "vraćene" sudu.

- Odlukom Trećeg osnovnog suda, koji je "vlasnik" zgrade, tužilaštvo treba da se iseli iz dve kancelarije koje su im bile privremeno ustupljene, a sada su ponovo neophodne sudu. Međutim, kako tvrde saradnici iz tužilaštva, glavna tužiteljka Pomoriški ne samo da odbija da postupi po nalogu predsednika suda, već je i svojim zaposlenima dala jasan nalog da kancelarije ne napuštaju - navodi izvor iz pravosuđa.

On navodi da su sporne prostorije vlasništvo suda i da ovom odlukom tužilaštvo ni na koji način nije oštećeno, niti su tužioci izbačeni na ulicu, već je samo doneta odlula da budu iseljeni iz nekoliko prostorija.