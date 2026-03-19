Osnovni sud u Prištini doneo je osuđujuću presudu protiv pet osoba optuženih u slučaju zaplene 400 kilograma kokaina, izrekavši im ukupno 75 godina zatvorske kazne i 108 hiljada evra novčane kazne.

U slučaju kokaina pristiglog iz Brazila optuženi su vlasnik kompanije "MC fud" Izet Šećiri i još četvorica: Faton Vrajoli, Kadri Šećiri, Kadri Brahimi i Fehmi Bitići, prenosi "Zakletva za pravdu".

Optuženi su proglašeni krivim za krivično delo "Učešće ili organizovanje organizovane kriminalne grupe", prenosi Indeks onlajn.

Prema presudi, Kadri Šećiri je osuđen na 15 godina zatvora i 5.000 evra kazne, Kadri Brahimi na 10 godina zatvora i 5.000 evra kazne, Faton Vrajoli na 20 godina zatvora i 30.000 evra kazne, Fehmi Bitići na 10 godina zatvora i 5.000 evra kazne i Izet Šećiri na 20 godina zatvora i 60.000 evra kazne za organizovani kriminal, kao i dodatnih 3.000 evra za nedozvoljeno držanje oružja - ukupno 63.000 evra.

Optuženima Kadriju Brahimiju i Fehmiju Bitićiju određen je pritvor, dok je ostalima ova mera produžena do pravosnažnosti presude.

U izrečene kazne je uračunato vreme provedeno u pritvoru i kućnom pritvoru.

Sud je naložio konfiskaciju narkotika, sredstava korišćenih za izvršenje krivičnog dela, kao i oružja koje je posedovao Izet Šećiri. Optuženi su obavezani da plate po 500 evra sudskog paušala i po 100 evra Fondu za kompenzaciju žrtava krivičnih dela.

Prema optužnici Specijalnog tužilaštva tzv. Kosova, u ovom slučaju su bili optuženi i Hizri Šećiri i Naim Morina, ali je postupak protiv njih razdvojen nakon sporazuma o priznanju krivice.

Hizri Šećiri je osuđen na sedam meseci zatvora zbog ometanja krivičnog postupka, dok je Naim Morina osuđen na šest meseci zatvora za isto delo.