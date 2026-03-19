Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, PS Voždovac uhapsili su M. C. (38) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teška krađa u produženom trajanju.

Osumnjičenog su, u naselju Stepa Stepanović, uočili policijski službenici prilikom obavljanja patrolne delatnosti, a u vezi sa kojim su postojale objave na društvenim mrežama kako ulazi u zgrade u ovom naselju i krade bicikle.

Sumnja se da je u periodu od 1. do 17. marta 2026. godine ukrao pet bicikala, kao i dva bicikla tokom decembra 2025. godine.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i, uz krivičnu prijavu, sproveden je u Drugo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu.

