Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Službe za suzbijanje kriminala, Odeljenja za suzbijanje privrednog kriminala i Policijske uprave u Zrenjaninu, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Zrenjaninu uhapsili su B. N. (59) iz Žitišta, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršila krivično delo prevara.

Sumnja se da je B. N. zajedno sa S. N. (49) koji je već u pritvoru, od marta do avgusta 2018. godine dovela u zabludu oštećenog muškarca iz Beograda, lažno se predstavljajući da imaju dobre kontakte sa bezbednosnim službama u Srbiji i poslovne veze u Libanu, obećavajući pomoć u prodaji policijske i vojne opreme u Libanu.

Na taj način su, kako se sumnja, u više navrata preuzeli robu i novac ukupne vrednosti 27.500 evra, a obećane usluge nisu izvršili.

B. N. je određeno zadržavanje do 48 časova i ona će, uz krivičnu prijavu, biti privedena nadležnom tužilaštvu.

