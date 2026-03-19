Slušaj vest

Prava porodična drama, koja je mogla da se završi tragično, odigrala se večeras u obrenovačkom naselju Zvečka.

Sve je počelo oko 18.35 časova kada je preplašena žena, B. F., pozvala policiju i prijavila da ima ozbiljne probleme sa sinom, uz zastrašujuću tvrdnju - da on kod sebe ima pištolj!

Patrola je munjevito reagovala i uputila se ka ulici Draga Vukovića Korčagina. Policajci su zatekli automobil marke "audi" za čijim je volanom sedeo A.F. (45).

Akcija hapšenja bila je brza i odlučna. Kako se saznaje, policajci su upotrebili fizičku snagu kako bi savladali A.F, nakon čega su mu stavljene službene lisice.

Arsenal u "fioci" i na zadnjem sedištu

Uviđajna ekipa PS Obrenovac odmah je započela detaljan pregled vozila, a ono što su pronašli potvrdilo je majčine najgore sumnje!

U fioci ispred suvozačevog sedišta pronađen je pištolj marke "M57" (popularni "tetejac").

U pištolju se nalazio okvir sa 15 metaka.

Na zadnjem sedištu u crnoj kesi pronađen je još jedan rezervni okvir sa 15 metaka, kao i veća količina dodatne municije istog kalibra.

- Situacija je bila veoma napeta jer je postojala informacija da je naoružan. Srećom, policija je stigla pre nego što je došlo do eskalacije. Prema poslednjim informacijama osumnjičeni ima još jedan pištolj koji je pre hapšenja bacio. Inspektori tragaju za njim - navodi izvor blizak istrazi.

Potraga se nastavlja?

Iako je jedan pištolj već zaplenjen, operativni podaci ukazuju na sumnju da je A.F. kod sebe možda imao još jedno vatreno oružje, zbog čega se nastavlja dalji rad na ovom slučaju.

A.F. je zadržan, a istraga će utvrditi motive ovog sukoba, kao i poreklo zaplenjenog arsenala.