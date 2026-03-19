Večeras je u Savskoj ulici u Beogradu, ispred policijske stanice došlo do incidenta kada je za sada neidentifikovani muškarac razbijao policijske automobile koji su parkirani ispred PS Savski venac.

Kako se može videti na snimku nasilnik pomahnitalo čekićem udara po policijskim automobilima, a zatim i nasrće na jednog policajca koji je pokušao da ga zaustavi.

Svedoci ovog nemilog događaja navode da je delovao izuzetno uznemireno i agresivno, dok je nasumično udarao po vozilima, ne obazirući se na prisustvo policijskih službenika i prolaznika.

Nasilnik je ubrzo savladan i uhapšen. Oštećeno je ukupno pet vozila, a na svu sreću nema povređenih