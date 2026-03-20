Podsetimo, 18.03., oko 19 časova došlo je do eksplozije u ulici Borivoja Stevanovića 5 na Medakoviću u kojoj je lakše povređena jedna žena. Ona je sama uspela da ugasi požar pri čemu je zadobila povredu ruke i prevezena je u Urgentni centar.

Kako je došlo do ove eksplozije, ali i koji su inače najčešći uzroci ovakvih havarija sa plinskim bocama, za Kurir televiziju, govorio je Ranko Pavlović - Uprava za vatrogasno spasilačke jedinice Sektora za vanredne situacije.

- Od početka godine evidentirano je 2.134 požara i eksplozija na građanskim objektima, dok je u istom periodu prošle godine zabeleženo 2.330 takvih događaja. Nažalost, 18 osoba je izgubilo život, 74 su povređene, a 66 lica je spaseno. Najčešći uzroci su preopterećenje električnih instalacija, nepravilna upotreba električnih uređaja, kao i neadekvatno korišćenje peći na čvrsta goriva - rekao je Pavlović.

Ranko Pavlović - Uprava za vatrogasno spasilačke jedinice Sektora za vanredne situacije Foto: Kurir Televizija

Apel pred sezonu požara

Pavlović je upozorio da je, uprkos manjem broju požara nego prošle godine, neophodan dodatni oprez kako bi se izbeglo ponavljanje ranijih scenarija.

- Važno je da uputimo apel građanima kako bismo izbegli scenario iz prošle godine, kada smo imali na stotine požara na otvorenom. Od početka ove godine do danas evidentirano je 2.634 požara na otvorenom prostoru, dok ih je u istom periodu prošle godine bilo 3.650. Razlog smanjenja je veća količina padavina tokom decembra i januara - naveo je.

Foto: Rina/J.Nikolić

- Najveći problem tih požara predstavlja spaljivanje suve trave i niskog rastinja, što je zakonom strogo zabranjeno. Kazne za fizička lica kreću se od 10.000 do 50.000 dinara, dok za pravna lica iznose od 300.000 do milion dinara. Sektor za vanredne situacije će pojačati nadzor i sankcionisati sve koji budu zatečeni na licu mesta, kako bismo smanjili broj požara i povećali bezbednost građana Republike Srbije. Najvažnije je da građani odmah pozovu vatrogasce na broj 193 i prate uputstva operatora u operativnom centru - zaključio je Pavlović.

